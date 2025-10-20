法人向けECサイト「bizconcie」が全面リニューアル

コニカミノルタジャパン株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：一條 啓介、以下 コニカミノルタジャパン）は、オフィス用品からIT・SaaSサービスまで幅広く提供する法人向けECサイト「bizconcie（ビズコンシェ）」を本日2025年10月20日、全面リニューアルしました。

今回のリニューアルでは、UI/UXの刷新や各種機能の強化・拡張に加え、物販に特化した「bizconcie」とIT・SaaSサービスに特化した「bizconcie DX」を一つのサイトに統合しました。これにより、PC本体や周辺機器、生活用品など35万点を超える物販商材に加え、Microsoft 365をはじめとする定番SaaSサービス、セキュリティー対策、勤怠・会計・給与管理システム、クラウドストレージなど26種類以上のITサービスを、まとめて購入・管理することが可能となりました。

【「bizconcie」が提供する価値】

1.幅広い商材・サービスをまとめて購入可能

PC・事務用品などの物品からIT・SaaSサービスまで、オフィスに必要なものはすべて手に入るため、あらゆる購買業務を「bizconcie」上で完結することができ、業務負担の軽減に貢献します。さらに業務ごとの固有の課題に応じた提案も行っており、コニカミノルタジャパンおよび協業パートナーのソフトウェアやクラウドサービスなどを組み合わせ、部分的な業務改善ではなく、業務のフロー全体を捉えた課題解決のためのソリューションを提供しています。

2.SaaSサービスの契約管理・請求管理を一括で

DXを進めるにあたっては、複数のSaaSサービスを組み合わせて導入する必要が生じますが、その手続きや管理の煩雑さが導入の障壁となるケースも存在しています。「bizconcie」では契約管理や請求管理を統一できるうえ、契約ライセンス数や契約期間などの各種契約情報についてもマイページよりいつでも確認が可能なため、導入手続きや管理にかかる手間と時間を最小限に抑えます。

3.法人企業の円滑で快適な購買業務を支援

リニューアルによる検索・絞り込み機能の強化やサイト閲覧性の向上により、正確かつ効率的な商材選定を実現しています。特にPCについては、商品型番やメーカーだけでなく、OS・CPU・メモリなどのスペックや販売価格での絞り込み検索に対応しており、目的の商品を迅速かつ的確に見つけ出すことができます。また、商品表示形式は3パターンから用途に合わせた切り替えが可能なほか、スマートフォン・タブレットにも対応しており、外出中や隙間時間でも手軽に発注処理を行えるなど、より快適な購買体験を提供しています。

【サイトリニューアルを記念したキャンペーンについて】

1. 期間限定セール

PC関連用品や生活用品の売れ筋アイテムを中心に期間限定セールを実施します。

・特設ページ： https://bizconcie.konicaminolta.jp/shop/e/eE0025/

・期間 ：2025年10月20日（月）～2025年12月末日

2. 「bizconcie」新規入会ポイントキャンペーン

サイトリニューアルを記念し、新規会員登録を行った企業を対象に「bizconcie」内で使用できる1,000円分のポイントを付与します。

・特設ページ

https://bizconcie.konicaminolta.jp/shop/pages/pointcp2025010-202512.aspx

・期間 ：2025年10月20日（月）～2025年12月末日

・対象 ： 「bizconcie」へ新規登録した国内法人

※契約状況によっては、ポイント付与対象外となる場合があります

【「bizconcie」のこれまでの歩み】

「bizconcie」は2014年の開設以来、11年にわたり法人会員企業の購買業務を支援してきました。DXが進む昨今、BtoB市場におけるECの利用においても、物品だけでなくSaaSサービスの購入ニーズが高まっていることから、2020年よりIT・SaaSサービスに特化した「bizconcie DX」を展開し、企業のDX支援を行ってきました。サイト開設から10周年を迎えた昨年11月、これまで取り引きのある法人会員限定としていた利用対象を全法人向けに拡大し、これまで取引のなかった企業も「ライト会員」として即時会員化が可能となりました。今回の全面リニューアルでは、「bizconcie」と「bizconcie DX」の統合、UI/UXの刷新などによりサイトの利便性向上を実現しており、今後はより多くの企業に対し、より一層、課題解決や業務効率化の支援に力を入れていきます。

「bizconcie」は、コニカミノルタ株式会社の登録商標です。

その他の商品名・サービス名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

【お客様のお問い合わせ先】

コニカミノルタジャパン株式会社

「bizconcie」お問い合わせフォーム

https://bizconcie.konicaminolta.jp/shop/contact/contact.aspx