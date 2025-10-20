決済プラットフォームを提供するインフキュリオンとライフカードが提携　BtoB決済サービス「まる投げ Pay by LIFE CARD」の提供を開始

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司、以下「ライフカード」）は、株式会社インフキュリオン（代表取締役社長CEO：丸山 弘毅、以下「インフキュリオン」）と提携し、BtoB決済サービス「まる投げ Pay by LIFECARD」の提供を開始いたします。本サービスは、インフキュリオンが提供する請求書支払いプラットフォーム「Winvoice(ウィンボイス)」を基盤に採用することで、請求書カード払いの要件対応・運用業務・システム構築をワンストップで実現しております。

■「まる投げ Pay by LIFECARD」提供の背景

国内における法人間取引では、銀行振込による請求書払いが主流となっているものの、支払側から請求側へ送金されるまでに時間を要する点におきましては、特に中小企業やフリーランスにとっては経営課題へ直結します。このような課題を解決のため請求側と支払側を仲介するBtoB決済サービスが注目を集めており、ライフカードとインフキュリオンが提携し、「まる投げ Pay by LIFE CARD」の提供を開始いたします。

※本サービスはインフキュリオンが提供いたします。ライフカードはインフキュリオンの取次パートナーとして、本サービスをライフカードのお客様に紹介いたします。また、本サービスのご利用には所定の手数料が発生いたします。

■「まる投げ Pay by LIFECARD」概要

本サービスは、請求書の支払い方法を銀行振込からカードでの支払いに切り替えることが可能です。支払側は、資金を口座引落日までに準備するのみで、実質的に支払期日を繰延できます。カード決済後は、支払側が指定した名義で最短即日で請求側の銀行口座に送金されるため、銀行振込で発生する時間ロスの削減となります。また、送金ミスの防止もできるため、業務効率を改善する効果も期待できます。

ライフカードは、本サービスを支払側へ提供するために必要である要件対応・運用業務・システム構築

をワンストップで提供できるインフキュリオンが提供する請求書支払いプラットフォームWinvoiceを選定しました。

「まる投げ Pay by LIFECARD」の詳細は以下URLをご確認ください。

https://www.lifecard.co.jp/lp/bpsp_marunagepay/

■ライフカードについて

「Be Unique!」という「唯一、独自、類のない」枠にはまることのない斬新な発想力で、独自のユニークな商品・サービスを提供します。皆さまのニーズにお応えすべく、クレジットカード事業を中心に、プリペイドカード事業、集金代行事業など、さまざまな決済事業を展開しております。