札幌で「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」のファンミーティングを開催！2025年度のCalbee『Fan With! Project』第9回

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、カルビーファンの皆さまと交流するCalbee『Fan With! Project』の一環として、2025年10月17日（金）に北海道札幌市にある北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）で、「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」のファンミーティングを開催しましたので、お知らせします。イベントには約30名のファンの皆さまに参加いただきました。

【企画経緯】

カルビーは1949年の創立以来、「かっぱえびせん」「ポテトチップス」「フルグラ(R)」「じゃがりこ」など、数多くの商品を発売してきました。そんなカルビー商品をご愛顧いただいているファンの皆さまと実際にお会いし、つながりを深めたいという想いから、2024年にカルビー初となる全国規模のファンミーティングCalbee『Fan With! Project』を実施しました。全国17カ所の拠点で展開したイベントではファンの皆さま約600名とカルビー従業員約400名の計約1000名が参加し、多様なプログラムを一緒に体験しました。2024年度のファンミーティングでは、開催後のアンケートで満足度平均4.98点(5点満点)をいただくとともに、イベント参加後の商品購入量が参加前に比べ平均164％※に伸長するなど、お客さまがカルビー商品への関心を高めていただく機会になりました。

昨年度の反響を踏まえ、2025年度もCalbee『Fan With! Project』の継続を決定。鹿児島県での開催を皮切りに、今年で発売50周年を迎える「カルビーポテトチップス」シリーズのファンミーティングなど、カルビーグループの工場や全国の支店の周辺、じゃがいも畑で年間合計15回ほど開催予定です。2025年度はこれまでに鹿児島県、福岡県、岐阜県（2回）、宮城県、栃木県、北海道（2回）で開催し、今回で9回目です。

※ スマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」にて調査、対象商品はカルビー全商品、イベント開催前後3か月比較

【札幌市で「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」のファンミーティングを開催】

2025年度のCalbee『Fan With! Project』の第9回は、10月17日（金）に北海道札幌市にある北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）でファンミーティングを開催しました。カルビーの北海道支店で働く社員や「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」の担当者が参加し、1993年の発売開始から30年以上にわたり愛され続けるロングセラー「北海道バターしょうゆ味」の魅力を紹介。「北海道バターしょうゆ味」のアレンジ味付け体験や、オリジナルのビンゴ大会などを、ファン総勢約30名さまが楽しみました。

～札幌市・「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」のファンミーティングの告知バナーと当日の様子～

【ファンミーティングの応募方法】

カルビーのスマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」内で募集しています。折りパケの対象となるカルビー商品の空き袋を指定の形に折りたたんで「ルビープログラム」上で撮影すると、ルビー（ポイント）を獲得できます。500ルビー貯まるごとに1回応募ができます。キャンペーン期間中、お一人さま何度でも応募いただけます。

特設ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/fanmeeting/

※イベント参加人数には制限がございます。プログラム内容はイベントにより異なります。