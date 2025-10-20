えなこ＆東雲うみがFamilyMartVisionで豪華声優とのコラボ！？『合宿免許WAO!!』カタログも全国のファミリーマートに登場！

株式会社インター・アート・コミッティーズ

春休みの合宿免許の予約なら「合宿免許WAO!!」に決まり。2025年10月21日（火）より、人気コスプレイヤー・えなこさんとタレント・東雲うみさんが表紙を飾る「合宿免許WAO!!」の最新カタログが、全国のファミリーマート店頭に登場。春休みに向けて合宿免許の最新情報をたっぷり掲載しています。

さらに、同日から全国約10,500店舗に設置されたFamilyMartVisionと全国約5,000店舗で流れる店内放送では、えなこさん・東雲うみさんに加え、アッと驚く豪華声優が登場！それに伴いキャンペーンを開催します。

※カタログは一部設置のない店舗もございます。ファミリーマート店頭でのお問い合わせ・お申し込みは承っておりません。

■合宿免許WAO!!応援ガールはえなこと東雲うみ

全国のFamilyMartVision放映記念！Xキャンペーン開催

全国のファミリーマートでFamilyMartVisionか店内放送をチェックして、「合宿免許WAO!!」公式サイトのキャンペーンページで出題されるクイズに答えると、抽選で「えなこさん」＆「東雲うみさん」の直筆サイン入りフォトをプレゼント。

応募方法などの詳細は、公式サイトのキャンペーンページをご確認ください。



この春、運転免許と一緒に、推しのサインもゲットだぜ！

【キャンペーン概要】

- 応募期間：2025年10月21日（火）～11月3日（月）

- 応募方法：合宿免許WAO!!公式サイトの「えなうみクイズ」の回答を選択し、ハッシュタグ “#えなうみクイズ”と一緒にXにポスト。



※合宿免許WAO!!公式Xのフォローが必要です。

※詳しい応募方法は、合宿免許WAO!!公式サイトでご確認ください。

- 賞品：えなこさん＆東雲うみさん直筆サイン入りフォト

ファミリーマート店舗に設置のFamilyMartVisionで合宿免許WAO!!をチェック

【FamilyMartVision 放映スケジュール】

放映期間 ：2025年10月21日（火）～2026年2月2日（月）

約3ヶ月以上にわたる放映で、「合宿免許WAO!!」をPR展開します。

放映詳細

以降、2026年2月初旬まで全国エリアで継続放映予定

※一部店舗・地域・時間帯によっては放映されない場合がございます。予めご了承ください。

※配信内容・配信期間・配信時間は予告なく変更される場合がございます。

運転免許をとるならファミリーマートでおなじみの"合宿免許WAO!!"

※画像はイメージです

「合宿免許WAO!!」（ワオ）は、IACグループの株式会社インター・アート・コミッティーズが運営する合宿免許の予約サービスです。IACグループは、多彩なブランドで合宿免許をご紹介するカーライフサポート事業をはじめ、自動車教習所4校（茨城県内2校、石川県内1校、長野県内1校）を運営しています。また、レストランや自動車学校の学食を運営するフードサービス事業、音楽関連事業など幅広い分野で事業を展開しています。