えなこ＆東雲うみがFamilyMartVisionで豪華声優とのコラボ！？『合宿免許WAO!!』カタログも全国のファミリーマートに登場！
春休みの合宿免許の予約なら「合宿免許WAO!!」に決まり。2025年10月21日（火）より、人気コスプレイヤー・えなこさんとタレント・東雲うみさんが表紙を飾る「合宿免許WAO!!」の最新カタログが、全国のファミリーマート店頭に登場。春休みに向けて合宿免許の最新情報をたっぷり掲載しています。
さらに、同日から全国約10,500店舗に設置されたFamilyMartVisionと全国約5,000店舗で流れる店内放送では、えなこさん・東雲うみさんに加え、アッと驚く豪華声優が登場！それに伴いキャンペーンを開催します。
※カタログは一部設置のない店舗もございます。ファミリーマート店頭でのお問い合わせ・お申し込みは承っておりません。
■公式WEBサイト
https://www.mentoro.jp/
■合宿免許WAO!!応援ガールはえなこと東雲うみ
https://www.mentoro.jp/event/enako_umi.html
全国のFamilyMartVision放映記念！Xキャンペーン開催
全国のファミリーマートでFamilyMartVisionか店内放送をチェックして、「合宿免許WAO!!」公式サイトのキャンペーンページで出題されるクイズに答えると、抽選で「えなこさん」＆「東雲うみさん」の直筆サイン入りフォトをプレゼント。
応募方法などの詳細は、公式サイトのキャンペーンページをご確認ください。
この春、運転免許と一緒に、推しのサインもゲットだぜ！
【キャンペーン概要】
- 応募期間：2025年10月21日（火）～11月3日（月）
- 応募方法：合宿免許WAO!!公式サイトの「えなうみクイズ」の回答を選択し、ハッシュタグ “#えなうみクイズ”と一緒にXにポスト。
※合宿免許WAO!!公式Xのフォローが必要です。
※詳しい応募方法は、合宿免許WAO!!公式サイトでご確認ください。
- 賞品：えなこさん＆東雲うみさん直筆サイン入りフォト
■合宿免許WAO!!応援ガールはえなこと東雲うみ
https://www.mentoro.jp/event/enako_umi.html
■合宿免許WAO!!公式X
https://x.com/menkyowao
ファミリーマート店舗に設置のFamilyMartVisionで合宿免許WAO!!をチェック
【FamilyMartVision 放映スケジュール】
放映期間 ：2025年10月21日（火）～2026年2月2日（月）
約3ヶ月以上にわたる放映で、「合宿免許WAO!!」をPR展開します。
放映詳細
以降、2026年2月初旬まで全国エリアで継続放映予定
※一部店舗・地域・時間帯によっては放映されない場合がございます。予めご了承ください。
※配信内容・配信期間・配信時間は予告なく変更される場合がございます。
運転免許をとるならファミリーマートでおなじみの"合宿免許WAO!!"
「合宿免許WAO!!」（ワオ）は、IACグループの株式会社インター・アート・コミッティーズが運営する合宿免許の予約サービスです。IACグループは、多彩なブランドで合宿免許をご紹介するカーライフサポート事業をはじめ、自動車教習所4校（茨城県内2校、石川県内1校、長野県内1校）を運営しています。また、レストランや自動車学校の学食を運営するフードサービス事業、音楽関連事業など幅広い分野で事業を展開しています。