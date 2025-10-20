新潟日報生成AI研究所と徳島新聞社が「生成AIパートナーシップ協定」を締結

株式会社新潟日報社

株式会社新潟日報生成AI研究所（本社：新潟県、代表取締役社長：鶴間 尚、以下「新潟日報生成AI研究所」）と一般社団法人徳島新聞社（本社：徳島県徳島市、理事社長：池上 治徳、以下「徳島新聞社」）は、この度、地域社会における生成AIの推進と新たな価値創造を目的とした「地域共創 生成AIパートナーシップ協定」を締結いたしました。

◆本連携協定の目的

近年、生成AI技術の進化は目覚ましく、その社会実装が様々な分野で期待されています。特に、地域における情報発信や地域経済の活性化において、生成AIは新たな可能性を秘めています。新潟日報生成AI研究所は、地域に根差した情報機関として、いち早く生成AIの研究開発に取り組んできました。一方、徳島新聞社も、長年にわたり徳島県の地域情報を発信し続けてきた中で、最先端技術を活用した情報サービスの提供を模索してきました。両社の強みを結集することで、地域特有のデータやニーズに即した生成AIの活用を促進し、地域社会に新たな価値をもたらすことができると確信し、今回の協定締結に至りました。

◆連携事項

両社は、本協定に基づき、以下の事項について連携して取り組みます。

徳島新聞の記事データベースを活用した生成AIの開発支援 生成AIを活用した地域経済の活性化に関すること 地域の持続的発展に資する、生成AI等の地域への普及に関すること 生成AI等の新規事業の創出に関すること その他、地域社会の発展に資する両車が必要と認める事項

◆今後の展望

本協定を通じて、両社は地域における生成AI活用の先駆者として、その成功事例を全国に発信します。地域に特化した生成AIの開発と普及は、情報格差の是正、企業の生産性向上と地域経済の活性化、そして住民サービスの向上に大きく貢献するものと期待されます。今後も両社は密接に連携し、地域社会の未来を創造するデジタルイノベーションを推進してまいります。

【株式会社新潟日報生成AI研究所について】

株式会社新潟日報生成AI研究所は、株式会社新潟日報社の100％子会社として、生成AI技術の研究開発とその社会実装を推進しています。地域情報に特化した生成AIの開発を通じて、新たなビジネスモデルの創出と地域課題の解決を目指しています。

https://www.ai-niigatanippo.co.jp/

【一般社団法人徳島新聞社について】

徳島新聞社は日刊紙「徳島新聞」を発行する報道機関です。徳島県内外に取材拠点（支社・総支局）を設け、地元ニュースから世界各地のニュースまで幅広くお届けしています。文化・スポーツ事業も積極的に展開しているほか、近年はデジタルでの情報発信も強化しています。社是「われらの信条」にある「われらは県民と共に行く」の理念のもと、郷土の発展と文化の向上に貢献する総合メディア企業です。