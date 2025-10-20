SBIグループ傘下の株式会社ビットポイントジャパンと業務提携し、イーサリアムトレジャリー事業の高度化を推進

株式会社Def consulting

～日本No.1のイーサリアムトレジャリー企業を目指し、企業価値の持続的成長を実現～

株式会社Def consulting（証券コード: 4833、本社: 東京都港区、代表取締役社長: 下村 優太、以下「当社」）は、SBIホールディングス株式会社の連結子会社で、暗号資産交換業を営む株式会社ビットポイントジャパン（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 中田 健、以下「ビットポイントジャパン」）と、イーサリアム（ETH）（※１）トレジャリー事業の高度化を目的とした業務提携により、強固なパートナーシップを築いていくことをお知らせいたします。

本提携により、当社はビットポイントジャパンの信頼性の高い専門的なサービスを最大限に活用し、イーサリアム（ETH）を中心としたデジタル資産の取得から活用、管理に至るまで、安全かつ効率的な体制を構築してまいります。

（※１）イーサリアム（Ethereum）とは、プラットフォーム全般の名称であり、イーサ（Ether、通貨コードETH）とはイーサリアムブロックチェーン上で使用されるネイティブ通貨であります。日本では両者をまとめてイーサリアムと呼称することが一般的であるため、本開示資料でもイーサリアム（ETH）と併記することとします。

■本提携の背景

当社は、2025年9月17日付の「トレジャリー戦略の方針転換に関するお知らせ」及び2025年9月26日付の「イーサリアム（ETH）を活用した運用開始のお知らせ」にて公表したとおり、デジタル資産を「次世代の重要な経営資源」と位置づけ、日本を代表するデジタル資産保有企業となることを目指しております。

この戦略を最短最速で推進し、イーサリアムトレジャリー企業として日本No.1、ひいてはグローバルで存在感を示すプレーヤーとなるためには、暗号資産交換業において国内トップクラスの高いセキュリティ水準と豊富な取引実績を有するビットポイントジャパンが最適なパートナーであると判断し、この度の業務提携に至りました。

■本提携による主な支援内容

本提携を通じて、当社はビットポイントジャパンより以下の支援を受け、イーサリアムトレジャリー事業を加速させてまいります。

●専任トレーダーチームによるタイムリー且つ低コストなデジタル資産の取得支援

経験豊富な専任トレーダーチームによるサポートのもと、市場動向に応じた機動的かつ有利な条件でのデジタル資産取得を実現し、財務基盤を強化します。

●保有デジタル資産の有効活用

当社が保有するイーサリアム等のデジタル資産に対し、ビットポイントジャパンが提供するステーキングサービスの活用だけでなく、提携企業と共に他の活用手法の検討を行い、安定的な収益機会を創出します。

●業界各社、団体とのネットワーキングによる事業領域の拡大・強化

ビットポイントジャパンの有する豊富な企業ネットワークや業界団体とのリレーションを活用し、当社のイーサリアムトレジャリー事業の高度化や業務領域の拡大を目指します。

●先進的な運用手法の開発

両社の知見を活かし、適切なリスク管理体制のもとDeFi（分散型金融）領域なども視野に検討・検証を推進します。

■今後の見通し

当社は本提携を通じて、デジタル資産の戦略的な取得と活用を両輪で進め、安定した収益基盤の確立と持続的な成長を実現してまいります。

ビットポイントジャパンとの強固なパートナーシップのもと、イーサリアムトレジャリー企業としての確固たる地位を築き、日本のWeb3業界の発展を牽引するとともに、株主価値の最大化に努めてまいります。

今後の株式会社Def consultingの取り組みにご期待ください。

■本業務提携先の概要

■名称 ：株式会社ビットポイントジャパン

■公式サイト ：https://www.bitpoint.co.jp/

■本社所在地 ：東京都港区虎ノ門4-2-3

■代表者の役職・氏名：代代表取締役社長 中田 健

■事業内容 ：暗号資産交換業

■資本金 ：75億3,000万円（資本準備金を含む）

■設立年月日 ：2016年3月3日

ビットポイントジャパンは、SBIグループ傘下の暗号資産交換業者として、暗号資産販売所サービス「BITPOINT」を展開し、法人・個人向けにビットコインをはじめとする暗号資産の売買・保管・活用サービスを提供しています。

手数料無料の「ゼロつみたて」や手数料無料・国内No.1※の年率を誇るステーキングサービスなど、暗号資産による資産形成に適した革新的なサービスを展開しています。

※ 国内暗号資産交換所比較、2025年10月20日 Def consulting調べ。

