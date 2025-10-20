マラソン等のランニングイベント欠場時のエントリー費用を補償する「安心エントリー for ランナー」の発売

株式会社T&Dホールディングス

Ｔ＆Ｄ保険グループの株式会社All Right（社長：池端 修）および株式会社All Right少額短期保険（社長：高橋 秀成）は、2025年10月20日（月）より新たな保険商品「安心エントリー for ランナー」（正式名称：イベント欠場時エントリー費用補償保険）の販売を開始します。

（募集代理店：All Right、引受保険会社：All Right少額短期保険）

近年、健康志向の高まりとともに、全国各地でマラソン大会等のランニングイベントが開催されており、健康維持やストレス解消といった目的だけでなく、記録更新のため大会に参加するランナーも増加しています。一方で、大会にエントリーするランナーの中には「数ヵ月前から申込・入金の必要がある」「キャンセル・返金制度がない」といった悩みを抱える方が一定数存在します。「ケガや当日の体調不良など、不測の事態で走れなかった場合はエントリー費用がムダになってしまう」とエントリー自体を躊躇するケースもあります。

これらのランナーの声を踏まえ、マラソンに挑戦するランナーが安心してエントリーできるよう、不測の事態で大会に出場できなかった場合のエントリー費用を補填する商品を創設いたしました。

＜ 「安心エントリー for ランナー」 の主な特長＞

１．日本国内で開催されるランニングイベントのエントリー費用を支払ったものの、病気やケガ等のやむを得ない事情によりイベントに参加できなかった場合に、保険金（エントリー費用と同額が上限）をお支払

２．保険料はイベントエントリー費用１万円につき480円 （一時払）

３．お申込手続きはスマートフォンで完結 （個別申込の場合）

詳細は下記リリースを参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d94173-27-4f6ab440fa42d8a8b3f2b028ecd6fce6.pdf

また、All Rightは、多様化するランナーのための配信型WEBマガジン『RUN.MEDIA』（運営：株式会社團コミュニケーションズ、社長：本間 宏通）が2026年2月7日（土）にMUFGスタジアム（国立競技場・東京都新宿区）で開催する「“安心エントリー for ランナー”PRESENTS 国立競技場リレーマラソン」に協賛します。

本マラソンイベントは、イベントエントリーに同商品を組み込んだ「新しいマラソン体験」を提供します。当社は、今後も引き続き皆さまの健康増進とウェルビーイング向上のご支援に取り組んで参ります。

＜イベントの概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94173/table/27_1_281066f49a324edaa6f257d183b2573b.jpg?v=202510200855 ]

詳細は下記リリースを参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d94173-27-bc326c545543a996e047614717f2750a.pdf