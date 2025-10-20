株式会社エフアンドエム

中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、所沢商工会議所（所在地：埼玉県所沢市）、一般社団法人所沢法人会（所在地：埼玉県所沢市）、埼玉縣信用金庫（本部：埼玉県熊谷市、理事長：井上 義夫）が共催する企業向けセミナー「最新！！補助金情報と採用と定着組織づくり！」（以下、「本セミナー」）に登壇します。

1．セミナーの内容

本セミナーでは、2026年度支援策の活用事例や採択のポイントを解説します。また、人手不足の状況下で採用に成功している企業の事例から、人材採用と定着のための戦略や社内体制づくりの工夫やポイントを解説します。

2．セミナー概要

タイトル：最新！！補助金情報と採用と定着組織づくり！

開催日時：2025年11月7日（金）13:30～15:00

会場：所沢商工会議所

（〒359-1121 埼玉県所沢市元町27-1 所沢ハーティア東棟3F）

定員：先着50名（定員になり次第受付終了）

内容：第一部：最新補助金情報と採択事例

第二部：うまくいく会社の採用戦略

第三部：社員の定着と社内体制づくり

講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 副本部長 工藤 雅史

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年6月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：970人（2025年6月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/