ONE-JAPAN 観光ファンド設立に関するお知らせ

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 代表取締役社長：矢田素史 以下、HIS）は、日本アジア投資株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長執行役員CEO：丸山俊）、ZUU Funders株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：冨田和成）と共同で「ONE-JAPAN 観光ファンド投資事業有限責任組合」（以下、観光ファンド）を設立しました。

近年、コロナ禍後の観光需要回復やインバウンド観光客の急増によって、観光産業は目覚ましい成長を続け、今や日本経済の成長をけん引するようになっています。その波及効果は地方にもおよび、各地域は豊かな観光資源を活かして地域経済の活性化に積極的に取り組んでいます。他方で、慢性的な人手不足やオーバーツーリズムといった課題もクローズアップされるようになり、観光事業者による新たなテクノロジーの採用や旅行者のニーズに対応した新たなサービスの開発が進展しつつあります。

このたび、日本経済をけん引する観光産業の持続的成長を後押しすることを目的とし、観光関連のスタートアップを含む未上場企業を投資対象とする観光ファンドを設立いたしました。観光業界にもリスクマネー（投資）を行き渡らせるだけでなく、観光ファンドの運営に参画する各社との事業連携をテコに投資先企業の成長を支援し、新たなエコシステムとして観光産業の持続可能な発展に貢献して参ります。

観光ファンドの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5110/table/1266_1_648913f986f599ae3567bb0cd4b7e754.jpg?v=202510200855 ]

日本アジア投資株式会社

所在地：東京都千代田区九段北3丁目2番4号

設立日：1981年7月10日

事業内容：投資開発事業、投資運用事業、ファンド・プラットフォーム事業

https://jaic-vc.co.jp/

株式会社エイチ・アイ・エス

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

設立日：1980年12月19日

事業内容：旅行業、ホテル業、損害保険業、通信事業等

https://www.his.co.jp/

ZUU Funders株式会社 （株式会社ZUUの連結子会社）

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー46階

設立日：2019年4月

事業内容：投資事業

https://zuu.co.jp/