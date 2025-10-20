株式会社大森屋　関西作業所・広川工場食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」取得に関するお知らせ

株式会社大森屋

株式会社大森屋（本社：大阪市此花区 代表取締役社長：稲野達郎)は関西作業所（兵庫県西宮市）並びに広川工場（福岡県八女郡広川町）において、食品安全マネジメントシステムの国際規格である「FSSC22000」を取得いたしましたので、お知らせいたします。

【取得の背景】

当社の創業は1927年であり、これまでの年月を生活の根幹となる食の分野において、皆様に愛される製品づくりに努めてまいりました。ひたすら、守り受け継いできましたのは、消費者の視点に立ったクオリティ重視の経営姿勢であります。日本の食文化の素晴らしさを尊び、その新しい価値の創造を提案の柱とする基本方針は、現在も変わることなく全社内に生き続いております。今回の両工場でのFSSC22000取得を受け、さらに安心安全でより高品質な製品の提供を継続していく所存です。

【FSSC22000とは】

FSSC22000とは、「Food Safety System Certification 22000」の略で、直訳では「食品安全システム認証」の意味です。オランダのFSSC財団によって開発され、国際食品安全イニシアチブ（GFSI）に承認されています。GFSIは、食品関連業界の安全性を確保する為の基準を設けており、FSSC22000はこの基準をクリアしています。ISO22000をより強固にしたFSSC22000は、HACCPの衛生管理手法やISO9001の品質管理手法を取り入れており、不慮の食品事故や悪意ある者による毒物混入などの食品事故を防ぎ、より確実な食品安全の実現を目指せる内容となっています。

【認証取得日】

・関西作業所：2025/08/06

・広川工場：2025/09/12

【認証登録範囲】

・関西作業所：焼海苔の製造

・広川工場：焼海苔・味付海苔の製造

■会社概要

商号 ： 株式会社 大森屋

代表者 ： 代表取締役社長 稲野 達郎

所在地 ： 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条１-１-60

創業 ： 1927年4月

設立 ： 1955年3月

事業内容： 海苔、ふりかけ、お茶漬け、スープ等の製造・販売／飲食店の経営

資本金 ： 8億1,434万円

URL ： https://www.ohmoriya-inc.co.jp



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社大森屋

営業企画部

植田

tel：06-6464-1668 fax:06-6464-1868

Ｅ-mail：ueda@ohmoriya.com