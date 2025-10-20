yutori、韓国の人気ブランド「MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD」が、「チャ・ウヌ」をモデルに起用し、特別なトレカキャンペーンを実施

株式会社yutori

複数のストリートブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori）は、『MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD』（以下 マリテ＋フランソワジルボー）のアンバサダーとして、K-POPを代表するアイドルであり俳優としても活躍する「チャ・ウヌ」をモデルに起用し、2025年９月４日より日本市場の本格展開を開始しました。



今回のキャンペーンビジュアルは、「Autumn Stilled（オータム・スティルド）」をコンセプトに、秋の静けさが漂う風景の中で、MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD（マリテ＋フランソワジルボー）の2025年秋コレクションをまとったチャウヌが、自由で大胆なまなざしで秋の空気を映し出しています。



乗馬場を背景に、穏やかな時間を過ごす彼の姿は、完璧なビジュアルケミストリーを生み出し、見る者の視線を釘付けにします。チャウヌは本ビジュアルの中で、完成度の高いシルエットが際立つクラシックロゴデニムブルゾンにリラックス感のあるスウェットパンツを合わせ、また、ピンクカラーのストライプポロニットに自由な印象のカーゴパンツ、そしてバーシティジャケットをレイヤードするなど、洗練されたミックスマッチスタイルを表現しています。



さらに、2025年10月31日から2025年ウィンターコレクションのビジュアル公開を予定しており、公式オンラインストアおよびオフラインストア（原宿店・新宿ルミネエスト店）にて、日本限定のフォトカードプレゼントプロモーションも実施されます。



<チャウヌフォトカードプロモーション>

実施日：2025年10月31日(金) ~

配布対象・実施内容：イベント実施中15,000円（税込）以上のご購入者のみを対象に、チャウヌフォトカード1セット（全3枚）をプレゼント。

- オンライン：公式サイト 2025年10月31日（金）より先行販売。

- オフライン：原宿店、新宿ルミネエスト店 2025年11月1日（土）より実施。

※トレカの配布は、イベント期間中の当日ご購入のお客様のみを対象とさせていただきます。

※お客様お一人につき、1セット限りのお渡しとなります。

※絵柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※商品を返品される際は、同梱のノベルティ（チャウヌフォトカード）も必ずご返却ください。

※ノベルティ(チャウヌフォトカード)は破損・汚損のない状態で、包装材が開封されていないことが条件となります。

※製造工程上で発生する微細な傷、へこみ、インクのにじみ、反り、包装材の折れなどは、不良品の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

・公式Instagram : https://www.instagram.com/marithe_jp/

・公式X : https://x.com/marithe_jp

※詳しい参加方法やその他の情報は、公式Instagram・Xをご確認ください。

<公式サイト・原宿店概要>

公式サイト：https://marithe-jp.com

原宿店住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目２８－１０

新宿ルミネエスト店：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３８－１ ルミネエスト新宿 1階

■ MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD

MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD (マリテ+フランソワジルボー)は、1972年にMARITHE BACHELLERIE(マリテ・バシェレリー)とFRANCOIS GIRBAUD(フランソワジルボー)が設立したフランスのファッションブランド。2019年より韓国株式会社LAYERとのライセンス契約を通してハイエンドデザインをカジュアルウェアに融合させ、多くの人々に愛されています。フランスを代表するグローバルブランドとしてトレンドを導くヨーロピアン感性のカジュアルスタイルなど新しいMARITHE + FRANCOIS GIRBAUD (マリテ+フランソワジルボー)ムードを展開しています。

Instagram：https://www.instagram.com/marithe_kr/

JP公式オンラインストア：https://marithe-jp.com/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は289万人（2025年8月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で31店舗（2024年11月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：marithe.pr@yutori.tokyo