韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」東京初の百貨店常設カウンターを銀座三越にオープン。オープンを記念して山本美月、朝比奈彩、桜田通ら豪華ゲストが来訪。

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、2025年10月15日（水）に東京初の百貨店常設カウンターを銀座三越 本館地下1階 ギンザコスメワールドにオープンいたしました。オープンを記念して、山本美月様、朝比奈彩様、桜田通様ら、ビューティーやファッションを牽引する豪華ゲストを新店舗にお迎えし、ブランドの世界観をご体験いただきました。

オープンを記念し、豪華ゲストが新店舗に来場

HERA 銀座三越 本館地下1階 ギンザコスメワールド 店舗

ニューオープンした店舗に多彩なゲストが来場。HERAを代表するクッションファンデーションや美容液ミストをはじめとした、ソウルビューティー肌に導くシグネチャールーティンや、ここだけでしか手に入らない特別企画カラーを試していただき、ブランドが掲げる世界観を感じていただきました。

銀座三越 注目アイテムや特別企画カラー

山本美月様朝比奈彩様桜田通様

ソウルビューティーメイクを体現する、ブランドを象徴するクッションファンデーションと、肌を艶で包み込む2層式の美容液ミストをはじめとした「コンフィー クッション セット」、さらに、グローバルアンバサダー Stray Kids フィリックスの魅力にインスパイアされた、ローズの気配を感じるアンニュイなミュートブラウンの「センシュアルヌードグロス #415 ブラウニーボーイ」と、お好みのHERAリップ製品を自由に組み合わせられる「ブラウニーボーイ リップ セット」など、オープンを記念した特別なラインアップが登場しました。

また、人気リップアイテムには銀座三越限定の特別カラーもご用意。透明感のあるブラウンにレッド＆ゴールドパールがアクセントを添える「センシュアルヌードグロス #470 チェリーコーク」は、アンニュイな表情を引き出す都会的で洗練されたカラーです。

【オープン概要】

期間：2025年10月15日(水)

場所：銀座三越 本館地下1階

住所：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

営業時間：10:00-20:00

※営業日、営業時間・終了日につきましては、銀座三越公式ホームページをご覧ください。

「HERA」とは

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

