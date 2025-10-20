ZUU Funders、日本アジア投資株式会社、株式会社エイチ・アイ・エスとの共同観光ファンド設立に関するお知らせ

株式会社ZUU

株式会社ZUU（本社：東京都港区、代表：冨田 和成）の連結子会社である、ZUU Funders株式会社（本社：東京都港区、代表：冨田 和成、以下「当社」）は、新たに10億円の『ONE-JAPAN観光ファンド投資事業有限責任組合（以下、「観光ファンド」)』を日本アジア投資株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員CEO：丸山俊）、株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢田素史）と共同で設立しましたので、お知らせいたします。

ファンド設立の背景と目的

当社は「機会格差を解消し、持続的に挑戦できる世界へ」というパーパスを掲げ、今後の日本経済を担う、30～50代の中小企業オーナー・経営者の挑戦を支援しています。

現在、コロナ禍後の観光需要回復やインバウンド観光客の急増によって、観光産業は目覚ましい成長を続け、日本経済を牽引する存在となっています。一方で、慢性的な人手不足やオーバーツーリズムといった課題も顕在化しており、新たなテクノロジーの活用やサービス開発が求められています。

こうした状況下、当社は「金融イノベーション」を推進するという考えのもと、フィンテック・プラットフォーム事業及び金融事業、企業向けコンサルティング事業などを通じて、顧客の課題解決に取り組んでまいりました 。

この度、日本とアジアをつなぐ投資事業会社である日本アジア投資株式会社、国内外で旅行事業を手掛ける株式会社エイチ・アイ・エスと連携し、観光関連の未上場企業（スタートアップ含む）を投資対象とする観光ファンドを設立いたしました。

本ファンドを通じて、観光業界における新たなテクノロジーの採用やサービス開発を資金面で支援するだけでなく、当社が持つフィンテック領域の知見やネットワーク、富裕層の顧客基盤とのリレーションシップも提供することで、投資先企業の成長を強力に後押しします。3社が連携することで、観光業界における新たなエコシステムを構築し、持続可能な発展に貢献してまいります。

<ONE JAPAN観光ファンド概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31688/table/256_1_578691ddafc88a691f7c56a4a1c1edc8.jpg?v=202510200855 ]

■日本アジア投資株式会社

所在地：東京都千代田区九段北3丁目2番4号

設立日：1981年7月10日

事業内容：投資開発事業、投資運用事業、ファンド・プラットフォーム事業

https://jaic-vc.co.jp/

■株式会社エイチ・アイ・エス

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目1番1号

設立日：1980年12月19日

事業内容：旅行業、ホテル業、損害保険業、通信事業等

https://www.his.co.jp/

■ZUU Funders株式会社

設立：2019年4月

資本金：10百万円 ※2025年3月末時点

代表取締役：冨田 和成

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3－1麻布台ヒルズ 森JPタワー46階

事業内容：投資事業

■株式会社ZUU

設立：2013年4月2日

資本金：8億7900万円 ※2025年3月末時点

代表取締役：冨田 和成

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3－1麻布台ヒルズ 森JPタワー46階

コーポレートサイト：https://zuu.co.jp/

【事業内容】

フィンテック・プラットフォーム事業

インターネット広告事業

デジタルマーケティング支援事業

フィンテック・トランザクション事業

経営コンサルティング事業

資産運用コンサルティング事業

M&Aアドバイザリー事業

【運営サービス】

金融メディアプラットフォーム『ZUU online』：https://zuuonline.com/

個人投資家のための経済金融メディア『NET MONEY』:https://zuu.co.jp/media/

ビジネス情報メディア『経済界ウェブ』:https://net.keizaikai.co.jp/

メディアプラットフォームサービス『MP Cloud』：https://zuu.co.jp/service/mp-cloud/

経営コンサルティングサービス『PDCA Engineering「鬼速(R)︎ 」』：https://zuu.co.jp/onisoku-pdca/

ソーシャルレンディングサービス『COOL』： https://c8l.jp/

株式投資型クラウドファンディング『Unicorn』： https://unicorn-cf.com/

