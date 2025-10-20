「こっそり畑」親子体験イベントを11月8日（土）に開催します

公立大学法人島根県立大学

チラシ１

島根県立大学短期大学部では、「こっそり畑」親子体験イベントを開催します。農業をベースとした自然にふれる活動「こっそり畑プロジェクト」の年に1度のイベントで、短期大学部保育学科の学生と松江農林高校の高校生が、乳幼児とその保護者向けの体験活動を行います。



体験イベントでは、１.親子ふれあい遊び２.こっそり畑づくり（プランターへのいちごの苗植え）３.学内こっそり畑での野菜の収穫体験を行います。
野菜にふれて、野菜をしって、親子で一緒にワクワク、楽しい時間を過ごしましょう。



日　時：2025年11月8日（土）10時～11時30分（受付9時50分～）


場　所：島根県立大学松江キャンパスカメリアホール（松江市浜乃木7-24-2）


定　員：親子15組（先着）※乳幼児及び小学校低学年の親子


参加費：無料


締　切：2025年10月29日（水）


その他：定員に達したため、募集を締め切っています。ご了承ください。（10月20日時点）



チラシ２


【問い合わせ先】


島根県立大学松江キャンパス管理課　広報担当


TEL:0852-26-5525


FAX:0852-21-8150


メール:m-kouhou〔ｱｯﾄ〕u-shimane.ac.jp　※〔ｱｯﾄ〕は@に変更し、送信ください。