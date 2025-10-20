「こっそり畑」親子体験イベントを11月8日（土）に開催します

公立大学法人島根県立大学チラシ１

島根県立大学短期大学部では、「こっそり畑」親子体験イベントを開催します。農業をベースとした自然にふれる活動「こっそり畑プロジェクト」の年に1度のイベントで、短期大学部保育学科の学生と松江農林高校の高校生が、乳幼児とその保護者向けの体験活動を行います。

体験イベントでは、１.親子ふれあい遊び２.こっそり畑づくり（プランターへのいちごの苗植え）３.学内こっそり畑での野菜の収穫体験を行います。

野菜にふれて、野菜をしって、親子で一緒にワクワク、楽しい時間を過ごしましょう。

日 時：2025年11月8日（土）10時～11時30分（受付9時50分～）

場 所：島根県立大学松江キャンパスカメリアホール（松江市浜乃木7-24-2）

定 員：親子15組（先着）※乳幼児及び小学校低学年の親子

参加費：無料

締 切：2025年10月29日（水）

その他：定員に達したため、募集を締め切っています。ご了承ください。（10月20日時点）

チラシ２

【問い合わせ先】

島根県立大学松江キャンパス管理課 広報担当

TEL:0852-26-5525

FAX:0852-21-8150

メール:m-kouhou〔ｱｯﾄ〕u-shimane.ac.jp ※〔ｱｯﾄ〕は@に変更し、送信ください。