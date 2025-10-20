新井亨のKindle書籍が10月17日（金）から10月30日（木）の14日間にキャンペーン価格での販売「Kindle13周年記念キャンペーン」を実施

株式会社RAVIPA

「Kindle13周年記念キャンペーン」

［実施期間］2025/10/17（金）～ 2025/10/30（木）（14日間）

※最低でも50％OFFとなります

▼Kindle13周年記念キャンペーン対象書籍▼

『日本人だけが知らない シン・華僑の教え』

『99％が知らないSNSの新しい稼ぎ方』

『「サブスクD2C」のすごい売り方』

【あなたが知っている華僑はもう古い。「シン・華僑」が大切にする、

新時代ビジネスの成功法則に学べ】

NVIDIA、zoom、YouTube、TSMC……。

これらの世界的テック企業に共通するのは、

何でしょうか？

創業者がいずれも「華僑」であるという点です。

海外に移住し、

完全アウェイの環境で

ゼロからビジネスを立ち上げて

世界中で成功を収めています。



「今さら、華僑の成功哲学？」

と思っている人がいるかもしれません。



そんなあなたに

お伝えしたいことがあります。



あなたが知っている

華僑の教えはもう古い。



華僑はつねに時代に合わせて進化し、

冒頭でお伝えしたような

世界的企業を創業・成功させ続けており、

今や、東南アジアはもとより、

中東、欧州、アフリカに至るまで、

世界中でビジネスを成功させています。



本書では、

最新の華僑を「シン・華僑」と位置付け、

完全アウェイのなかで

ビジネスを成功し続ける秘密、

「シン・華僑」の成功哲学を完全公開します。



著者は、

日中でビジネスを成功させ、

華僑と深い交流を持ち日本人実業家と、

世界的な成功を収め、

20年以上にわたって日中友好交流活動に尽力している

シン・華僑という最強コンビ。



「シン・華僑」の教えを取り入れて、

あなたのビジネスと人生を成功に導く

ヒントが満載の１冊です。

1000人弱のフォロワーでも コアなファンをしっかり確保し、 商品・サービスを売っていく――。 いわゆる個人で実践する 「ファンマーケティング」です。

その「ファンマーケティング」の手法と、 コアファンに売るための 商品・サービス開発から販売方法まで、 そのノウハウを完全公開したのが本書です。

フォロワー数、再生数は全く関係なし！ 「P2C」ビジネスの第一人者が、 SNS発信者しかできない「新しい稼ぎ方」を 徹底解説した１冊です。

YouTuberやインスタグラマーといった インフルエンサーが今までのように広告では稼げなくなっている という現実をご存じでしょうか？

あるトップYouTuberは、 収入が最盛期の10分の１になった ともいわれています。

そんななか、 今までどおり、いやそれ以上に稼ぎ出している YouTuberをはじめとするインフルエンサーが 一定数存在しています。

しかも、フォロワーが1000人弱にもかかわらず、 1000万円超を稼ぎ出している人もいます。

では、そんな稼いでいるインフルエンサーは、 何をやっているのでしょうか？

その秘策の大公開したのが本書です。

【未経験・中小零細・個人事業主でもOK!社員1人・商品1つで、年商10億円を実現。

利益率80%以上の最強ビジネスモデル、全公開】



◎社員1人・商品1つで、年商10億円。

◎利益率80%以上。

◎徹底したリスク管理。

◎中長期的に安定した収益が上がる。



そのビジネスモデルとは、

【サブスク×D2C×単品リピート通販】。



このビジネスモデルで自ら結果を出し、体系化。



多くの中小零細・個人事業主にコンサルティングを行なっている著者が、

その最強ビジネスモデルの全ノウハウを公開したのが本書です。

著者

新井 亨サブスクD2C総研株式会社 代表取締役 新井 亨

サブスクD2C総研株式会社代表取締役。ARAIインベストメント代表、株式会社Telemarketing One代表取締役。株式会社RAVIPA代表取締役社長。英国ウェールズ大MBA卒業。年商1000億の企業のサポートも行なうサブスク業界の第一人者。中国・北京へ留学し、現地で富裕層向け美容室事業、貿易事業、不動産事業など複数事業を成功へ導く。 2024年には東京証券取引所へ新規上場を果たす。サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。本書共著者の鄭剣豪氏と日本AIロボット株式会社を創業し、日本一のサブスクを決めるサブスク大賞2024にて「AIロボットのサブスク」が特別賞を受賞。

医療法人理事に就任し、「新宿クリニック」「新宿消化器内科クリニック」「表参道総合クリニック」「クロト薬局」の経営もしている。国内外の華僑ビジネスにも深く精通しており、「華僑経営オンラインスクール」の塾長もしている。

