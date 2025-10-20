AnyMind Group、「ワンキャリア 就活クチコミアワード2025」で4.8万社の中からベンチャーランキング 最高賞「GOLD」第6位に選出

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」）「ワンキャリア 就活クチコミアワード2025」（主催：株式会社ワンキャリア）のベンチャーランキングにおいて、最高賞「GOLD」の第6位に選出されました

本アワードは、学生と真摯に向き合う企業を称えるもので、就活生から寄せられたクチコミが高評価である企業に贈られます。就活生のクチコミに基づき、選考体験や社員との対話、フィードバック体制などに高い評価が寄せられたことが選出につながりました。

■就活クチコミアワードについて

就活支援サービス「ワンキャリア」の掲載企業約4.8万社の中から、採用イベント（インターン/説明会/本選考）に関して学生から特に高い評価を得た企業を、総合・関西・東海・地方都市・ベンチャーの5部門に分けて選出。有識者による審議会の承認を経て、各賞を決定しています。

URL：https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2025

■AnyMind Japanの新卒採用での取り組みについて

当社は新卒採用において、就活体験の向上のために、以下のような取り組みを実施しています。

経営層との直接対話の場を提供

インターンシップや選考過程では、CEOや事業責任者など経営陣が登壇・参加し、候補者に直接フィードバックを行います。グローバルで事業を展開するAnyMindならではの視点を共有することで、学生が早い段階でビジネスの本質に触れ、自らの成長の糧とする機会を創出します。

リクルーターによるフィードバック面談の実施

全ての選考において、面接後にリクルーターとの振り返り面談を実施しています。評価の共有にとどまらず、候補者の強みを言語化し、今後の成長に資するアドバイスを提供。選考自体を「自己成長の機会」と位置づけた取り組みです。

現場社員とのフラットな交流機会の提供

複数の事業部メンバーと交流できる面談や座談会、ランチ・ディナーを実施しています。多様な事業領域で活躍する社員とのカジュアルな交流を通して、実際のカルチャーや働き方、成長環境をよりリアルに感じていただける場となっています。

■採用情報

AnyMind Japanでは、新卒・キャリアを問わず積極的に採用を行っています。

詳細は、下記のURLをご確認ください。

【AnyMind Japan採用サイト】

新卒：https://jp-recruit.anymindgroup.com/

キャリア：https://anymindgroup.com/ja/career/

AnyMind Japan Wantedlyページ：https://www.wantedly.com/companies/adasiaholdings

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。EC・マーケティング・生産管理・物流などの領域で、11個のプラットフォームやソリューションを展開。プラットフォームとオペレーション支援を組み合わせた「BPaaS」（Business Process as a Service）モデルで提供することで、DX推進と業務の効率化・省人化を実現し、クライアントの事業成長に貢献します。東証グロース上場（証券コード：5027）。



会社名 ：AnyMind Group株式会社

設立 ：2016年4月

URL ：https://anymindgroup.com/ja/

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 ：日本（東京・佐賀）、シンガポール、タイ（バンコク：2拠点）、ベトナム（ホーチミン・ハノイ）、インド（ムンバイ・デリー・バンガロール）、インドネシア（ジャカルタ・バンテン）、フィリピン、台湾、香港、マレーシア（クアラルンプール・プタリンジャヤ）、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン、杭州、韓国、サウジアラビア



事業概要：

ブランドコマース事業

ブランド企業及びインフルエンサー・クリエイターなどの個人向けに、EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供しています。



パートナーグロース事業

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。







