マーケティングの「うまくいかない」を、アクアスターがまるっと解決！デジタルマーケティングEXPO秋展【10月22日(水)～24日(金)開催】に出展
株式会社アクアスター（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 弘良、以下 当社）は、 2025年10月22日(水）～24日(金)に幕張メッセで開催される「デジタルマーケティングEXPO秋展」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたします。 小間位置は A37-48 です。
■ 出展テーマ「マーケティングの“うまくいかない”を、まるっと解決！」
当社は、クリエイティブ×マーケティングを融合した一貫体制で、企業のマーケティング課題をトータルに支援しています。
ブースでは、企業のマーケティング担当者が直面しやすい課題に対し、以下の3つの観点から具体的な事例を展示・紹介いたします。
「運用方針がブレない」
「コストを抑えて効果を最大化」
「スピーディーな改善提案」
■ 展示内容（予定）
◎ アクアスターのワンストップマーケティング支援
- 戦略設計（市場調査／方針策定／仮説設計）
- 企画設計（ストーリー・コミュニケーション設計／メディアプランニング）
- 制作開発（キービジュアル・WEB・動画・SNS施策）
- 実施運用（広告配信・効果測定）
- 分析改善（レポート・次期提案）
◎ 実績紹介
- SNS×動画広告で効果を最大化したキャンペーン事例
- イベント／デジタル広告を連携させた販促プロモーション
- グラフィック×WEB×映像の統合クリエイティブによるブランド活性化施策
など
■ アクアスターの強み
●メディア×クリエイティブの一貫体制
●まるっと対応でコストカット
●スピーディーな対応と改善
■ 開催概要
名称： デジタルマーケティングEXPO秋展
会期： 2025年10月22日（水）～24日（金）10:00～17:00
会場： 幕張メッセ
主催： RX Japan株式会社
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/web.html(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/web.html)
アクアスター小間位置： A37-48
■ 株式会社アクアスターについて
1991年の創業以来、広告の絵コンテやイラストを中心としたビジュアル制作に携わってまいりました。
2020年以降はアニメやゲームの版権イラストに加え、WEBやSNSマーケティング、VR空間の設計など、デジタル領域にも事業を拡大。企業や自治体のプロモーション課題を「ビジュアルの力」で解決することを強みとし、年間5,000件以上の案件に関わっています。
「文章では伝わりづらい複雑な事象を、誰にでもわかりやすく、魅力的に伝える」ことを使命に、ユーザーの心を動かすコンテンツづくりに取り組んでいます。
名称： 株式会社アクアスター
所在地：
東京本社 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F
関西支社 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-4 肥後橋イシカワビル702
代表者： 代表取締役社長 原田 弘良
設立年月日： 1991年11月14日
公式Webサイト： https://aqua-star.co.jp/
制作事例： https://aqua-star.co.jp/works/
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社アクアスター 広報担当 神谷