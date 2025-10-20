新連載『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。』掲載！「コミックライドivy（アイビー）vol.33」各電子書店で配信スタート！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）が2025年10月20日に発行する月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）vol.33」にて、新連載『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。』（漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄）が掲載！

vol.33では、第1話～第2話を一挙掲載いたします！

【新連載 作品情報】

『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。』

漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄

発売日：2025年10月20日

https://www.ivy.comicride.jp/detail/biyakoi/

あらすじ

「私が媚薬を盛った犯人――!?」

王女ミリアーナの侍女として王宮に勤めるフローラの楽しみは、王太子の側近であるライナスとの他愛ない会話だった。

そんなある日、王女がライナスに媚薬を盛る事件が起こる。

王太子に呼び出されたフローラは王女の罪を被るよう命じられてしまい――？

一途な暴走騎士×初恋不憫令嬢

媚薬を巡る両片想いラブコメディ！

配信先はこちら！

ライコミ(https://comicride.jp/series/3fce838e13e2a/pagingList?s=1&page=0&limit=50)

コミックシーモア(https://www.cmoa.jp/title/262148/) 様

Renta！(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/417804/title/2921344) 様

ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/748840/A006292847/) 様

LINEマンガ(https://manga.line.me/book/detail?id=B00166292847) 様

コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2025年3月に創刊2周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドアイビー（ivy）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドアイビー（ivy）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

▼仲村宗悟さんのナレーションによる、コミックライドアイビー創刊2周年記念PVも公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-LaBE1xmIvg ]

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合せ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp