【おうちにプロ】お掃除機能付きエアコンの掃除に関するアンケート調査

調査サマリー

株式会社ゼロアクセル

・お掃除機能付きエアコンについて、実に半数が「完全に掃除不要」だと思っていた。

・エアコン購入時に、お掃除機能の有無は6割以上が重視していた。

・今後のお掃除機能付きエアコン掃については、4割近くが「業者への依頼」を検討している。

お掃除機能付きエアコンの掃除に関するアンケート調査の概要

おうちにプロでは、エアコンクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、「お掃除機能付きエアコンの掃除に関する独自調査」を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

お掃除機能付きエアコンを選んだ理由は何ですか？（複数選択可能）

エアコン購入時に、お掃除機能付きかどうかを重視しましたか？

「お掃除機能付きエアコン＝掃除が不要」だと思っていましたか？

お掃除機能エアコンが掃除するのはどの部分だと思いますか？

お掃除機能付きエアコンを掃除した経験はありますか？

お掃除機能付きエアコンに掃除が必要だと知った今、どのように掃除したいと考えていますか？

おうちにプロとは

「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニング(https://ouchipro.com/airconcleaning/)や水まわりクリーニング(https://ouchipro.com/watercleaning/)、ハウスクリーニング(https://ouchipro.com/housecleaning/)など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国2000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。



口コミ情報は、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。



現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

