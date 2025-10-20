S.T. Dupont（エス・テー・デュポン）名高い葉巻ブランド、”ロメオ・イ・ジュリエッタ”の150周年を記念して、エクスクルーシブなコラボレーションを発表

サヴォアフェールと時代を卓越したエレガンスの証

エス・テー・デュポン ジャポン株式会社

1875年以来、ロメオ・イ・ジュリエッタは、伝統と洗練を融合させプレミアムシガーの卓越性の本質を体現してきました。ハバナで設立されたこのブランドは、優れた葉巻と象徴的な赤と金のバンドで多くの愛好家を魅了してきました。

このコレクションの各ライターはロミオとジュリエットの精神を体現しています。時間を卓越した愛と強さの物語。デザインは葉巻文化の豊かな伝統と、伝説的なラブストーリーの時代を超越した優雅さを反映させています。

「ル・グラン・デュポン クリング」ライター

金色の仕上げと、濃い赤のラッカーをメゾンの伝統的な技術である、ポポテ技法で仕上げられています。この技法はもともとエス・テー・デュポンのマスタートランクメーカーによって革に用いられ、作品にユニークな色合いとニュアンスを吹き込んできました。

イエローフレームとブルーフレームを切り替えられるデュアル点火システムを搭載。

ル・グラン デュポン \350,900（税込価格）ビッギー \71,500（税込価格）シガーカッター \41,800（税込価格）デュポンならではのダブルイエローフレームと、開閉時に響く“クリング”音を備えた特別モデル。ライン1 \253,000ツイッギーラッカー \58,300

■エス・テー・デュポン

1872年創業のフランスのラグジュアリーメゾン。継承されてきた職人の独自の技術で製造される高級ライター、筆記具、レザー製品、メンズアクセサリーを展開しています。 1953年には初のレディースバッグを発表し、オードリーヘプバーンは最初に購入した顧客でもありました。1973年にはジャクリーン・ケネディに依頼され、彼女が愛用しているライターにマッチするペンを初の高級ボールペンとして作成しています。150年以上受け継がれてきた独自の技術で、これまで以上にエレガントでクリーン、シャープなラインと洗練された仕上げのレザーグッズは、メゾンの高級ライターのラインを彷彿とさせ、伝統と創造性を融合させています。https://jp.st-dupont.com/