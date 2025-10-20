マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』10月21日に公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都千代田区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が10月21日に公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」の配信が決定したことをお知らせいたします。

また、10月20日より期間限定イベントザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】後半を開始しました。

▼公式サイト

https://muvluv-girls-garden.com/

▼PC版 ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524

■公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開決定！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HB13axds1gA ]

公開日時：2025年10月21日（火）20:00～

『マブガル』のすべてがわかる特別配信！

開発陣の熱い想いを込めた「初公開情報」を豪華ゲストと共に大放出！

知りたい情報、そして期待を超えるサプライズが満載です！

熱狂の瞬間を、リアルタイムでお見逃しなく！



番組内では、その場で参加して豪華賞品が当たるチャンス！？

ぜひリアルタイムでご視聴ください！



▼出演者（順不同）

・百花繚乱（MC）

・ピコ（ナビキャラ）

・四王天 神楽

・結城 ほのか（月ヶ瀬ちゆる役）

・株式会社KMS 石渡 真人（開発プロデューサー）



▼スペシャルコメント

・ハサマ（キャラクター原案）

■「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開記念！Xキャンペーン開催中！

公式X（https://x.com/Muvluv_GG）では、「ザルトゥーム学園特別配信教室」のプレミア公開を記念して公式Xのフォロー＆キャンペーン対象ポストのリポストをすることで、抽選でAmazonギフトカード券をプレゼントするキャンペーンを開催しております。是非ふるってご参加ください！

▼景品

・Amazonギフトカード番号10,000円分【1名様】

・Amazonギフトカード番号1,000円分【10名様】

▼応募期間

開催期間：10月21日（火）23:59まで

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、マブガル公式Xアカウント（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

■ザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】後半開始！

▼あらすじ

トレブルクインテットの出し物……

それは『恐怖の館』！？ 全部を詰め込んだ出し物に、

謎の乱入者まで現れ、文化祭は波乱の展開に――！？



イベント【Halloween Carnival】後半が開催！

ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！

開催期間：10月20日（月） メンテナンス後 ～ 10月28日（火） 4:59まで

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」を開催中です！

SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】は「複数体攻撃で敵を一掃するENアタッカー会心発生で追加攻撃！さらなる大ダメージを狙う」キャラクターです！

期間中、SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間：10月20日（月） メンテナンス後 ～ 11月04日（火） 4:59まで

■ピックアップログインボーナス「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】開催！

SSR「エヴィ・レーナルト」追加を記念したログインボーナスが開催中です。

期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！

開催期間：10月20日（月）メンテナンス後 ～ 11月04日（火） 4:59まで

■『マブラヴ ガールズガーデン』について

シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきた「age（アージュ）」の創業メンバーであるタシロハヤト氏が世界観構築を担当。

メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。

DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！

■ゲーム概要

＜製作＞

配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS

世界観構築：タシロハヤト

キャラクター原案：ハサマ（兎巡）

原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）

メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p

メカニックリデザイン：稲田航



＜主題歌＞

「不屈のファンファーレ」

作詞：Spirit Garden

作編曲：岩橋星実（Elements Garden）

歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG

展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/

公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)

公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT