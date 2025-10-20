マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』10月21日に公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開決定！

合同会社EXNOA




合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都千代田区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が10月21日に公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」の配信が決定したことをお知らせいたします。


また、10月20日より期間限定イベントザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】後半を開始しました。



▼公式サイト


https://muvluv-girls-garden.com/


▼PC版 ゲーム起動はこちら


https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524



■公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開決定！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HB13axds1gA ]

公開日時：2025年10月21日（火）20:00～



『マブガル』のすべてがわかる特別配信！


開発陣の熱い想いを込めた「初公開情報」を豪華ゲストと共に大放出！


知りたい情報、そして期待を超えるサプライズが満載です！


熱狂の瞬間を、リアルタイムでお見逃しなく！



番組内では、その場で参加して豪華賞品が当たるチャンス！？


ぜひリアルタイムでご視聴ください！



▼出演者（順不同）


・百花繚乱（MC）


・ピコ（ナビキャラ）


・四王天 神楽


・結城 ほのか（月ヶ瀬ちゆる役）


・株式会社KMS 石渡 真人（開発プロデューサー）



▼スペシャルコメント


・ハサマ（キャラクター原案）




■「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開記念！Xキャンペーン開催中！




公式X（https://x.com/Muvluv_GG）では、「ザルトゥーム学園特別配信教室」のプレミア公開を記念して公式Xのフォロー＆キャンペーン対象ポストのリポストをすることで、抽選でAmazonギフトカード券をプレゼントするキャンペーンを開催しております。是非ふるってご参加ください！



▼景品


・Amazonギフトカード番号10,000円分【1名様】


・Amazonギフトカード番号1,000円分【10名様】



▼応募期間


開催期間：10月21日（火）23:59まで




※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、マブガル公式Xアカウント（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。


※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。


※詳細は公式Xよりご確認ください。



■ザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】後半開始！




▼あらすじ


トレブルクインテットの出し物……


それは『恐怖の館』！？　全部を詰め込んだ出し物に、


謎の乱入者まで現れ、文化祭は波乱の展開に――！？



イベント【Halloween Carnival】後半が開催！


ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！



開催期間：10月20日（月） メンテナンス後 ～ 10月28日（火） 4:59まで



■NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」開催！




NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」を開催中です！


SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】は「複数体攻撃で敵を一掃するENアタッカー会心発生で追加攻撃！さらなる大ダメージを狙う」キャラクターです！



期間中、SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！


詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。



開催期間：10月20日（月） メンテナンス後 ～ 11月04日（火） 4:59まで



■ピックアップログインボーナス「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】開催！




SSR「エヴィ・レーナルト」追加を記念したログインボーナスが開催中です。


期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！



開催期間：10月20日（月）メンテナンス後 ～ 11月04日（火） 4:59まで




■『マブラヴ ガールズガーデン』について


シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきた「age（アージュ）」の創業メンバーであるタシロハヤト氏が世界観構築を担当。


メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。


DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！



■ゲーム概要


＜製作＞


配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS


世界観構築：タシロハヤト


キャラクター原案：ハサマ（兎巡）


原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）


メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p


メカニックリデザイン：稲田航



＜主題歌＞


「不屈のファンファーレ」


作詞：Spirit Garden


作編曲：岩橋星実（Elements Garden）


歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG


展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/


公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)


公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)


公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT