マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』10月21日に公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開決定！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都千代田区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が10月21日に公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」の配信が決定したことをお知らせいたします。
また、10月20日より期間限定イベントザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】後半を開始しました。
https://muvluv-girls-garden.com/
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
■公式YouTube「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開決定！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HB13axds1gA ]
公開日時：2025年10月21日（火）20:00～
『マブガル』のすべてがわかる特別配信！
開発陣の熱い想いを込めた「初公開情報」を豪華ゲストと共に大放出！
知りたい情報、そして期待を超えるサプライズが満載です！
熱狂の瞬間を、リアルタイムでお見逃しなく！
番組内では、その場で参加して豪華賞品が当たるチャンス！？
ぜひリアルタイムでご視聴ください！
▼出演者（順不同）
・百花繚乱（MC）
・ピコ（ナビキャラ）
・四王天 神楽
・結城 ほのか（月ヶ瀬ちゆる役）
・株式会社KMS 石渡 真人（開発プロデューサー）
▼スペシャルコメント
・ハサマ（キャラクター原案）
■「ザルトゥーム学園特別配信教室」プレミア公開記念！Xキャンペーン開催中！
公式X（https://x.com/Muvluv_GG）では、「ザルトゥーム学園特別配信教室」のプレミア公開を記念して公式Xのフォロー＆キャンペーン対象ポストのリポストをすることで、抽選でAmazonギフトカード券をプレゼントするキャンペーンを開催しております。是非ふるってご参加ください！
▼景品
・Amazonギフトカード番号10,000円分【1名様】
・Amazonギフトカード番号1,000円分【10名様】
▼応募期間
開催期間：10月21日（火）23:59まで
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、マブガル公式Xアカウント（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
■ザルトゥーム文化祭【Halloween Carnival】後半開始！
▼あらすじ
トレブルクインテットの出し物……
それは『恐怖の館』！？ 全部を詰め込んだ出し物に、
謎の乱入者まで現れ、文化祭は波乱の展開に――！？
イベント【Halloween Carnival】後半が開催！
ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！
開催期間：10月20日（月） メンテナンス後 ～ 10月28日（火） 4:59まで
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「エヴィ・レーナルト」を開催中です！
SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】は「複数体攻撃で敵を一掃するENアタッカー会心発生で追加攻撃！さらなる大ダメージを狙う」キャラクターです！
期間中、SSR「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：10月20日（月） メンテナンス後 ～ 11月04日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「エヴィ・レーナルト」【キョンシーハッカー】開催！
SSR「エヴィ・レーナルト」追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：10月20日（月）メンテナンス後 ～ 11月04日（火） 4:59まで
■『マブラヴ ガールズガーデン』について
シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきた「age（アージュ）」の創業メンバーであるタシロハヤト氏が世界観構築を担当。
メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。
DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT