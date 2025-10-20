オトメイトドラマティックシアターvol.05「CharadeManiacs -Howling Deception-」本日より配信チケット発売開始！ 配信購入特典の施策も実施！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2025年11月30日（日）にサンシティ越谷市民ホール 大ホールにて開催する、オトメイトドラマティックシアターvol.05「CharadeManiacs -Howling Deception-」の配信チケット情報を公開いたしました。

●オトメイトドラマティックシアターとは

出演作品の“続き”や“もしも”の物語を長編朗読劇でお届けし、皆様を再び作品の世界へとご案内いたします。

もっと見たかったキャラクター同士の掛け合いや、もう一度体感したい作品独自の世界観。

――そのすべてを凝縮した空間を、心ゆくまでご堪能いただけます。

イベントシリーズ第5弾としてラインナップされたのは、2018年に発売され、その斬新な世界観と設定で今もなお多くのファンを魅了する「CharadeManiacs」。

本イベントではゲーム本編の“ある場面”からの新たな分岐ルートを描いた物語をお届けいたします。

また朗読劇の途中にはオトメイトのイベントとして初の試みとなる投票時間が設けられており、その結果次第で物語が分岐します。

誰の言葉を信じ、どの考えを支持したいか……ぜひ彼らのやり取りに注目し、“シャレマニ”らしい論争をお楽しみください！

――――――――――――――――――――

この中には“裏切者の狼”がいる。

その事実を前に──あなたは何を想い、どんな選択をしますか？

――――――――――――――――――――

▼キャラクター相関図

▼朗読劇のあらすじ

▼「CharadeManiacs」公式HP

https://www.otomate.jp/charade_maniacs/

▼「CharadeManiacs」公式X（旧Twitter）

https://x.com/CA_otomate

・配信チケット情報公開

本日公式HPにて、本公演の配信チケット情報を公開いたしました。

配信チケットの販売は本日【10月20日（月）12：00】より、各プラットフォームにて開始しておりますので、詳細は公式HPをご確認ください。

配信チケットをご購入されたすべての方への特典として「デジタルメッセージ」を、

そして対象期間内にご購入いただいた方には早期購入特典「ショートストーリー（デジタルver.）」など、その他各プラットフォームの特典もご用意しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください！

▼配信チケット情報

https://www.otomate.jp/event/dramatic/charade_maniacs/live/

※本イベントの会場物販でグッズをご購入される際には【 会場チケット 】又は【 配信チケット 】が必須となります。

-----------------------------------------------------

●PIA LIVE STREAM

・2公演通しチケット＋特典映像付＋PIA LIVE STREAM限定特典：13,800円

・2公演通しチケット＋特典映像付：10,800円

・1公演チケット：4,800円

≪PIA LIVE STREAM限定特典≫

・シナリオブック

本公演で披露する長編朗読劇のシナリオを昼夜公演すべて収録しております。

※収録内容は、会場チケットのスペシャルスポンサーシート・スポンサーシート特典に付属する［シナリオブック］と共通です。

※イベントグッズ販売での取り扱いはございません。

[対象期間]

・第一弾対象期間

2025年10月20日（月）12：00～11月17日（月）23：59迄

※第一弾対象期間内にチケット代金をご入金いただいたお客様には【2025年11月30日（日）】から数日以内にお届けいたします。

・第二弾対象期間

2025年11月18日（火）0：00～12月14日（日）23：59迄

※第二弾対象期間内にチケット代金をご入金いただいたお客様には【2025年1月中旬】以降のお届けを予定しております。

▼チケット購入

https://w.pia.jp/t/otomate25/

―――――

●OPENREC.tv

・2公演通しチケット＋特典映像付＋OPENREC.tv限定特典：11,500円

・2公演通しチケット＋特典映像付：10,800円

・1公演チケット：4,800円

≪OPENREC.tv限定特典≫

・公演全景映像

引きの定点カメラでステージ全体を映し続けた映像です。

[全景映像視聴期間]

2025年12月8日（月）18：00～12月14日（日）23：59迄

※「2公演通しチケット＋特典映像付」及び、「2公演通しチケット＋特典映像付＋OPENREC.tv限定特典付」をご購入いただいた場合には、両公演の映像をご覧いただけます。

※OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪ ～Presented by オトメイト～」のサブスク会員の方はOPENREC.tvでご購入いただきますと割引の対象となります。スタンダードプランは【300円】スウィートプランは【500円】の割引となります。

▼チケット購入

https://www.openrec.tv/ppv/charade_maniacs

―――――

●PIA LIVE STREAM（海外受付）

・1公演チケット：4,800円

▼チケット購入

https://w.pia.jp/a/otomate25engplstt/

―――――

●購入枚数制限 1アカウント1申込み1枚まで

●販売期間

［2公演通しチケット］

2025年10月20日（月）12：00～12月14日（日）19：00迄

［1公演チケット］

2025年10月20日（月）12：00～12月14日（日）21：00迄

―――――

●配信チケット購入特典

・デジタルメッセージ

特設サイトにて9キャラクターからのメッセージをご覧いただけます。

本イベントならではの内容となっておりますので、どうぞお楽しみに！

●早期購入特典

・ショートストーリー（デジタルver.）

特設サイトにて特別なショートストーリーを期間限定でご覧いただけます。

[早期購入特典対象期間]

2025年10月20日（月）12：00～11月17日（月）23：59迄

●２公演通しチケット購入特典

・特典映像

両公演の終演後に、登壇出演キャストによるトークの様子をお届けいたします。

トークテーマは事前にオトメイトファンクラブ会員の皆様から作品や出演キャストに関するお便りを募集いたしますので、詳細はオトメイトファンクラブ（https://otomatefc.jp/）をご覧ください。

----------------------------------------------------

※その他配信チケット特典や視聴期間に関する詳細は公式HPをご覧ください。

※表記価格はすべて税込となります。

イベント概要

●開催日程

2025年11月30日（日）全2公演

［昼公演］開場 12：00／開演 13：00

［夜公演］開場 17：00／開演 18：00

●会場

サンシティ越谷市民ホール 大ホール

アクセス：https://suncityhall.jp/access

●出演者

鈴村 健一（萬城 トモセ 役）

浪川 大輔（茅ヶ裂 マモル 役）

古川 慎（陀宰 メイ 役）

関 智一（双巳 リョウイチ 役）

松岡 禎丞（凝部 ソウタ 役）

緒方 恵美（射落 ミズキ 役）

井上 悟（ディレクター 役）

●声の出演

斉藤 壮馬（明瀬 キョウヤ 役）

前野 智昭（獲端 ケイト 役）

岡本 信彦（廃寺 タクミ 役）

※開場・開演時間は予告なく変更になる場合がございます。

※本イベントは、有料配信がございます。

会場チケット情報

●チケット価格（税込）

・スペシャルスポンサーシート（SS席）：26,000円【完売】

・スポンサーシート（S席）：14,000円【昼公演は完売しました。夜公演のみ販売中】

・オーディエンスシート（A席）：9,800円【昼公演は完売しました。夜公演のみ販売中】

※ご好評につき、スペシャルスポンサーシート（SS席）は完売いたしました。

※全席来場者特典が付属いたします。

※本イベントの会場物販でグッズをご購入される際には【 会場チケット 】又は【 配信チケット 】が必須となります。

※スペシャルスポンサーシート（SS席）・スポンサーシート（S席）は数量限定となります。

※必ずチケット内に記載のある座席へご着席ください。

空席の場合も指定の座席以外は着席しないようお願いいたします。

※入場チケットでは有料配信の視聴は出来ません。

●会場チケット特典

［来場者特典］

・メッセージ入り人狼ゲーム風カード（1袋3枚入り／全9種）

［スペシャルスポンサーシート（SS席）特典］

・１階前方の座席

・プログラム

・シナリオブック

・アクリルビジュアルプレート

・異世界配信ドラマ視聴チケット（M∞カード／昼夜別）

・Records of Another World（ミニ冊子）

［スポンサーシート（S席）特典］

・シナリオブック

・異世界配信ドラマ視聴チケット（M∞カード／昼夜別）

※［シナリオブック］［アクリルビジュアルプレート］［異世界配信ドラマ視聴チケット（M∞カード／昼夜別）］［Records of Another World］はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。

※その他チケット特典に関する詳細はイベント公式HPをご覧ください。

●会場チケット販売スケジュール

［一般販売（先着順）］

受付期間 2025年10月11日（土）10：00～

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/dramatic/charade_maniacs/

オトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）：https://x.com/OtomateEvent

【主催】アイディアファクトリー株式会社

【制作】株式会社アズプロジェクト

【運営】LUC株式会社／株式会社ディスクガレージ

●公演に関するお問い合わせ

https://info.diskgarage.com

上記URL にございますお客様サポートをご確認の上、

ご不明な場合はお問い合わせフォームよりご相談をお願いいたします。

権利表記：(C)IDEA FACTORY

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です

【お問い合わせ】

アイディアファクトリー株式会社 イベント担当 宮崎

電話： 03-5985-6801 ／ FAX： 03-5985-6802 ／ E-MAIL： to-miyazaki@ideaf.co.jp