ブライトリング ブティック 福岡天神、オープンニングセレモニーを開催

ブライトリング・ジャパン株式会社

2025年9月、ブライトリング ブティック 福岡天神がオープンしました。これを記念し、スペシャルゲストにエアレース・パイロット室屋義秀氏をお迎えし、ブライトリング・ジャパン株式会社代表取締役ジェローム・シュムッツと、株式会社トミヤコーポレーション代表取締役社長の古市聖一郎氏によるテープカットセレモニーを執り行い、新たな門出を祝しました。

オープニングイベントに室屋義秀氏が登場

テープカットセレモニーに続き、特別にご招待した顧客向けに、室屋義秀氏によるトークイベントを開催。 ブライトリングとの出会いから今日に至るまでの長年にわたるパートナーシップ、パイロットにとっての時計の意義、そして最終戦を終えたばかりのエアレースXや後進育成など、現在取り組まれている活動について語っていただきました。 さらに、発表に先駆けて、ブライトリングとのパートナーシップモデル「クラシック アヴィ クロノグラフ 42 室屋義秀 リミテッド エディション」を特別展示。 ご自身の視点から、本モデルに込められた魅力とこだわりを存分にご紹介いただきました。

クラシック アヴィ クロノグラフ 42 室屋義秀 リミテッド

ブライトリング ブティック 福岡天神

この秋、「ブライトリング ブティック 福岡」は、新たに「ブライトリング ブティック 福岡天神」として生まれ変わりました。新店舗は、天神西通りと警固公園通りの間、街の喧騒から少し離れた落ち着きのあるロケーションへと移転。外壁には、国内のブライトリング ブティックとして初めて312インチの大型LEDディスプレイの設置を予定しています。最新のヴィジュアルを映し出すことで、通りを行き交う人々の目を惹きつけることでしょう。店内は、世界共通のインダストリアル・コンセプトを採用したワンフロア構成。最新の什器がゆとりある空間に配され、日本限定モデルや希少なタイムピースを含むフルコレクションをご覧いただけます。

また、ブライトリング社の研修を受けた経験豊富なスタッフが常駐し、高い専門知識とホスピタリティでお客様をお迎えします。

ぜひこの機会に、新たな空間でブライトリングの世界をご体感ください。

ブライトリング ブティック 福岡天神

住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目4-6デイトンビル

電話：092-406-1884

営業時間：11:00-19:30

定休日：火曜日

Instagram(https://www.instagram.com/breitling_fukuoka_squad/)

ブライトリング

1884年に設立されたブライトリングは、スイスを代表する時計メーカー。近代のクロノグラフを発明し、ナビゲーションツールウォッチのパイオニアとなった革新的な企業です。現在もカジュアルで包括的かつサステナブルな高級ブランドとして、世界で150以上のインダストリアル・ロフトにインスパイアされた店舗を展開しながら、新境地を開拓しています。ブライトリングのコレクションは空、陸、海へのあこがれを追求し、ブランドの確立されたモダンレトロスタイルを貫いています。すべてのムーブメントが COSC認定クロノメーター、であることは、その卓越した品質を証明しており、ブライトリングはマニュファクチュールキャリバーを製造する数少ない独立系時計メーカーの1つです。伝統的な時計製造と最新のイノベーションが共存しているブライトリングは、長い歴史を誇りながらも同時に時代の先端を行く企業です。