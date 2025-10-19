ノジマTリーグ 2025-2026 公式戦 10月19日開催 琉球アスティーダ vs 金沢ポート 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


琉球アスティーダと金沢ポートの試合は、3-1で琉球アスティーダが勝利しました。