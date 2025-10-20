【ライブレポート】『FM大阪 55th anniversary × BEYOOOOONDS 7th BIRTHDAY！！！ ぱーりー supported by JR東海』

株式会社エフエム大阪

公開収録イベント『FM大阪 55th anniversary × BEYOOOOONDS 7th BIRTHDAY！！！ ぱーりー supported by JR東海』が、BEYOOOOONDSの結成７周年とFM大阪開局55周年を記念して10月19日（日）Zepp Namba (OSAKA)で開催された。

【イベントレポート】

東海道新幹線の駅のアナウンスで使用されている合成音声を、特別に使用した前説アナウンスと、 10月1日にBEYOOOOONDSとのコラボ楽曲『最KOO DE DANCE』をリリースしたDJ KOOの スペシャルなタイトルコールで幕を開けた本イベント。 FM大阪DJ下埜正太とファンとの熱いコールアンドレスポンスで会場の熱気が高まったところで ライブパートに突入。全７曲のライブパフォーマンスで会場は大盛り上がり。 １曲目の「灰toダイヤモンド」から、パワフルなパフォーマンスとファンたちの完璧な掛け声で会場は一体感に包まれた。 3 曲目の「Go City Go」は、東海道新幹線の東京-新大阪間の17駅すべての駅名が登場し、観客も旅行気分に。 終盤、サプライズで３枚目のアルバム『BEYOOOOONDS 3rd』を12月10日(水)にリリースすることが発表され、 会場に歓声が響き渡った。

ライブパフォーマンスの熱気冷めやらぬまま公開収録パートへ。 メンバーの自己紹介後、会場の観客全員の大声でBEYOOOOONDSに「７周年おめでとう～！」を届けた。

続いて、会場のファンが答えた事前アンケートの結果をメンバーが予想する 「BEYOOOOONDS ランキング！」を実施！ 「3 人の中で一番妹にしたいのは？」 「3人の中で一番、担任の先生になってほしいのは？」など 様々なお題が出題され、メンバーの予想が大外れする場面も続出。

さらに、DJ KOOとBEYOOOOONDSとのコラボソング『最KOO DE DANCE』をリリースした縁もあり 「最KOO 7」と題して、DJ KOOから７つのエピソードから出題されるスペシャルクイズにチャレンジ。メンバーとDJ KOOの仲良しエピソードや、コラボ楽曲制作の裏話など盛りだくさんの内容にメンバーと観客はハラハラドキドキ、会場が一体となってクイズを楽しんだ。

コーナーの途中、クイズの正解ポイント最下位メンバーの大逆転企画「ロシアンたこ焼き」が突然実施され、波乱の展開に!?

最後は、メンバーを代表して高瀬くるみが7年の感謝と、これからの目標を語り、 BEYOOOOONDS の結成7周年を祝う温かいムードの中イベントは幕を閉じた。

この模様は11月23日(日)19:00~19:55の、FM大阪SUNDAY SPECIAL「FM 大阪 55th anniversary × BEYOOOOONDS 7th BIRTHDAY！！！ ぱーりー supported by JR東海」で放送される。

イベント情報

■タイトル：『FM大阪 55th anniversary × BEYOOOOONDS 7th BIRTHDAY！！！ぱーりー supported by JR東海』

■開催日時：2025年10月19日（日）15:00開場 16:00開演

■会場：Zepp Namba(OSAKA)

■出演：BEYOOOOONDS

■MC：下埜正太（FM大阪DJ）

■主催：FM大阪

■特別協賛：JR東海

セットリスト

M1：灰toダイヤモンド

M2：Do-Did-Done

M3：Go City Go

M4：求めよ…運命の旅人算

M5：涙のカスタネット

M6：ニッポンノD・N・A！

M7：最KOO DE DANCE

特別番組情報

■タイトル：FM大阪SUNDAY SPECIAL「FM大阪 55th anniversary × BEYOOOOONDS 7th BIRTHDAY！！！ ぱーりー supported by JR東海」

■放送日時：2025年11月23日（日）19:00～19:55

■出演：BEYOOOOONDS

■radiko URL：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251123190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20251123190000)

※11月16日（日）から有効になるURLです

レギュラー番組情報

■タイトル：「BEYOOOOONDSのラジオクエスト」

■放送日時：毎週月曜19:00～19:25

■出演：西田汐里、江口紗耶（BEYOOOOONDS）

■radiko URL：https://radiko.jp/r_seasons/10020323