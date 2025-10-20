新店舗オープン！マシン特化型ジム【ワールドプラスジム 青森むつ店】無料見学会開始

株式会社ワールドプラス

株式会社ワールドプラス（代表取締役社長：平 剛）は、24時間営業・年中無休のマシン特化型フィットネスジム『ワールドプラスジム 青森むつ店』を、2025年10月27日（月）に青森県むつ市にオープンします。

オープンに先立ち、10月22日（水）より無料見学会を開催いたします。

無料見学会では、施設やサービスの詳細をご確認いただける機会を提供しています。

店舗HP：https://www.worldplus-gym.com/shop/aomori-mutsu.html

店舗概要

店舗名 ： ワールドプラスジム 青森むつ店

住所 ： 青森県むつ市中央2丁目60-1

電話 ： ‭‭06-6630-7268‬

Instagram ：https://www.instagram.com/worldplusgym_aomorimutsu?igsh=bmdpcTFsMGV1eDZ0（@worldplusgym_aomorimutsu）

■無料サービス

快適なジムライフをサポートするために、充実した無料サービスを提供しています。

※詳しくは、上記の店舗HPよりご確認ください。

■オープンキャンペーン

お得に入会出来るオープンキャンペーンを実施中です。

※詳しくは、上記の店舗HPよりご確認ください。

株式会社ワールドプラス

URL https://www.worldplus-gym.com/

本社所在地 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス5F

設立 2017年11月22日



株式会社ワールドプラスは「新しいフィットネス文化の創造」をミッションとし、これまで24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営。現在では全国に約160店舗を構えている。