新店舗オープン！マシン特化型ジム【ワールドプラスジム 青森むつ店】無料見学会開始

株式会社ワールドプラス（代表取締役社長：平 剛）は、24時間営業・年中無休のマシン特化型フィットネスジム『ワールドプラスジム 青森むつ店』を、2025年10月27日（月）に青森県むつ市にオープンします。



オープンに先立ち、10月22日（水）より無料見学会を開催いたします。


無料見学会では、施設やサービスの詳細をご確認いただける機会を提供しています。


店舗HP：https://www.worldplus-gym.com/shop/aomori-mutsu.html



店舗概要








店舗名 ： ワールドプラスジム 青森むつ店


住所 ： 青森県むつ市中央2丁目60-1


電話 ： ‭‭06-6630-7268‬


店舗HP ：https://www.worldplus-gym.com/shop/aomori-mutsu.html


Instagram ：https://www.instagram.com/worldplusgym_aomorimutsu?igsh=bmdpcTFsMGV1eDZ0（@worldplusgym_aomorimutsu）



■無料サービス


快適なジムライフをサポートするために、充実した無料サービスを提供しています。


※詳しくは、上記の店舗HPよりご確認ください。



■オープンキャンペーン


お得に入会出来るオープンキャンペーンを実施中です。


※詳しくは、上記の店舗HPよりご確認ください。


株式会社ワールドプラス
URL　　　　　https://www.worldplus-gym.com/
本社所在地　　大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス5F
設立　　　　　2017年11月22日

株式会社ワールドプラスは「新しいフィットネス文化の創造」をミッションとし、これまで24時間・年中無休のマシン特化型ジム「ワールドプラスジム」を運営。現在では全国に約160店舗を構えている。