【開催レポート】2025年10月11日～13日 ジュニアサッカー大会「Kaihan Grand Harvest Cup 2025」

花火演出によるフィナーレ

株式会社海帆「Kaihan Grand Harvest Cup 2025」夢をつかめ！サッカーと仲間と過ごす3日間目の前のボールに全力を注ぐ未来のスターたちが本気でぶつかり合う瞬間一試合ごとに成長する選手たち仲間との絆が力に変わる大会のフィナーレを飾った花火は、選手たちの健闘を祝福

本大会では、２日目の夕刻に花火を打ち上げ、参加者・関係者全員で大会の成功と歓喜を分かち合う演出を行いました。暗闇に打ち上げられた夜空の花火は、まさに本大会の華やかなフィナーレとして印象を残すものとなりました。選手たち・ご家族・スタッフが歓声をあげながら見つめる中、夜空に舞う光と音が大会を締めくくる最高の演出となりました。

試合結果

それぞれの努力と想いが夜空に咲いた瞬間仲間と見上げたこの空は、一生の思い出にKaihan Grand Harvest Cup最終結果

全10チームが参加し、２日間にわたって熱戦を繰り広げました。本大会の激戦を制し、見事優勝の栄冠を手にしたのは「FC TRIANELLO Machida」の皆さんでした。

大会目的

トロフィーを手にしたFC TRIIANELLO Machida―仲間とつかんだ輝かしい瞬間

本大会は、子どもたちが全国規模で競い合いながらも、同世代の仲間との絆を深め、またプロを志す意識を高められる場として企画しました。競技力だけでなく、仲間と協力する力や礼儀、リーダーシップなども自然と育まれることを大きな目的としています。

Sea Sail United サポーターシップ

夢を追いかけた瞬間最後まで諦めない姿勢

SeaSailUnitedでは、未来ある子どもたちの夢の舞台を共に支えてくださる「サポーター」を募集しています。大会や国際遠征の運営サポート、チーム活動の応援、地域貢献イベントへの参加など、さまざまな形で関わることができます。サッカーを通じて成長する子どもたちの笑顔を、あなたの力で支えてみませんか？

協賛について

一人ひとりの想いが、子どもたちの挑戦を輝かせる原動力にSSUサポーターシップ :https://seasail-online.com/pages/sso_supporter_registration

SeaSailUnitedでは、次世代を担う子どもたちの育成と国際交流の発展を目指し、その活動を共に支えてくださる企業・団体様を募集しております。

スポーツを通じた教育的価値の創出や、地域社会とのつながりを深める取り組みを通じて、御社の社会貢献活動・ブランド価値向上にも寄与いたします。

大会運営へのご協賛やイベント支援、物資提供など、さまざまな形でのご参画が可能です。

ぜひこの機会に、未来ある子どもたちの夢を共に応援してください。

KAIHAN CUP ホームページ :https://k-cup.kaihan.co.jp/KAIHAN CUP Instagram :https://www.instagram.com/sea_sail_united_official/