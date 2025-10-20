【開催レポート】2025年10月11日～13日 ジュニアサッカー大会「Kaihan Grand Harvest Cup 2025」
株式会社海帆
「Kaihan Grand Harvest Cup 2025」夢をつかめ！サッカーと仲間と過ごす3日間
目の前のボールに全力を注ぐ
未来のスターたちが本気でぶつかり合う瞬間
一試合ごとに成長する選手たち
仲間との絆が力に変わる
大会のフィナーレを飾った花火は、選手たちの健闘を祝福
それぞれの努力と想いが夜空に咲いた瞬間
仲間と見上げたこの空は、一生の思い出に
Kaihan Grand Harvest Cup最終結果
トロフィーを手にしたFC TRIIANELLO Machida―仲間とつかんだ輝かしい瞬間
夢を追いかけた瞬間
最後まで諦めない姿勢
一人ひとりの想いが、子どもたちの挑戦を輝かせる原動力に
SSUサポーターシップ :
https://seasail-online.com/pages/sso_supporter_registration
SeaSailUnitedでは、次世代を担う子どもたちの育成と国際交流の発展を目指し、その活動を共に支えてくださる企業・団体様を募集しております。
KAIHAN CUP ホームページ :
https://k-cup.kaihan.co.jp/
KAIHAN CUP Instagram :
https://www.instagram.com/sea_sail_united_official/
花火演出によるフィナーレ
本大会では、２日目の夕刻に花火を打ち上げ、参加者・関係者全員で大会の成功と歓喜を分かち合う演出を行いました。暗闇に打ち上げられた夜空の花火は、まさに本大会の華やかなフィナーレとして印象を残すものとなりました。選手たち・ご家族・スタッフが歓声をあげながら見つめる中、夜空に舞う光と音が大会を締めくくる最高の演出となりました。
試合結果
全10チームが参加し、２日間にわたって熱戦を繰り広げました。本大会の激戦を制し、見事優勝の栄冠を手にしたのは「FC TRIANELLO Machida」の皆さんでした。
大会目的
本大会は、子どもたちが全国規模で競い合いながらも、同世代の仲間との絆を深め、またプロを志す意識を高められる場として企画しました。競技力だけでなく、仲間と協力する力や礼儀、リーダーシップなども自然と育まれることを大きな目的としています。
Sea Sail United サポーターシップ
SeaSailUnitedでは、未来ある子どもたちの夢の舞台を共に支えてくださる「サポーター」を募集しています。大会や国際遠征の運営サポート、チーム活動の応援、地域貢献イベントへの参加など、さまざまな形で関わることができます。サッカーを通じて成長する子どもたちの笑顔を、あなたの力で支えてみませんか？
協賛について
SeaSailUnitedでは、次世代を担う子どもたちの育成と国際交流の発展を目指し、その活動を共に支えてくださる企業・団体様を募集しております。
スポーツを通じた教育的価値の創出や、地域社会とのつながりを深める取り組みを通じて、御社の社会貢献活動・ブランド価値向上にも寄与いたします。
大会運営へのご協賛やイベント支援、物資提供など、さまざまな形でのご参画が可能です。
ぜひこの機会に、未来ある子どもたちの夢を共に応援してください。
