【News Discussionクラスをリニューアル】オンライン英会話のイングリッシュベル、好きなニュースをもとに学べるAI教材で「使える英語力」を育てる新カリキュラムを提供開始

株式会社アイキューブ

株式会社アイキューブ（本社：長野県茅野市 代表取締役社長：盛秀晃、以下「当社」）と、その関連会社であるオンライン英会話 English Bell を運営する ACCESS E-TALK PLUS, INC. は、このたび News Discussionクラスを全面リニューアル し、2025年10月20日より提供を開始 いたします。

■ 英語を「習う」から、「使う」へ

好きなニュースをもとに学べるAI教材とレベル別トレーニングを新たに導入し、学ぶだけでなく“英語を使いこなす力”を育てる新カリキュラムとして生まれ変わります。

リニューアル後のNews Discussionクラスでは、受講生が興味のあるニュース記事を選び、その記事をもとにAIが自動で教材を作成。

ニュースを「読む」だけでなく、「要約する」「説明する」「意見を伝える」といったトレーニングを通じて、自然に“考えて話す英語力”を磨きます。英語を日常的に「使う」習慣を身につけたい方、仕事や留学に向けて実践的な英語力を強化したい方に最適なプログラムです。

■ レッスンの特徴

1. 好きなニュースを題材にAIが教材を自動作成

受講生が選んだニュース記事のリンクを講師に共有すると、AIがその内容をもとにレベル別の教材を自動生成。興味のあるテーマで学べるため、学習モチベーションを保ちながら効果的にスピーキング力を伸ばせます。

ニュース記事は、Breaking News English、VOA Learning English、Japan Today、The Japan Times、News in Levels など、生徒さんが日頃から使われているニュースサイトから自由に選択可能です。

2. レベル別トレーニングで「説明力」と「意見力」を育てるLevel 1（A2）：5W1H法

Who／What／Where／When／Why／How を使って、文章の基本情報を短くまとめる練習をしま

Level 2（B1）：Headline＋Key Detail法

記事の内容を「見出し1文＋重要な情報1～2文」で要約。文章構成力と情報整理力を鍛えます。

Level 3（B2～C2）：Gist Sentence Rule

記事の本質を1文・20語程度でまとめる上級トレーニング。論理的な思考と表現力を磨きます。

3. 講師とのディスカッションで発話力を強化

ニュースを題材に講師と意見交換を行い、会話の中で表現の自然さや構成力をトレーニング。

毎回のレッスン後には講師からのフィードバックがあり、改善点を明確にしながら英語で話す力を高めます。

■ 本クラスはこのような方におすすめです

★News Discussionクラス レッスンの流れ

・ニュースを題材に、英語を日常的に使いたい方

・英語で会議や打ち合わせに参加する機会がある方

・英語での説明力やディスカッション力を高めたい方

・留学や海外勤務など、実践的な英語力を必要とする方

■ 無料体験レッスン２回＋日本人による無料カウンセリング

現在当社では「マンツーマンのオンライン英会話レッスン(25分)×2回」と「日本人によるカウンセリング(20分）×1回」を無料で提供しております。

詳細はEnglish Bellホームページ🌐(https://english-bell.com/official/?utm_source=pressreleace&utm_medium=pr_11&utm_campaign=news_discussion&utm_id=news_202511&utm_term=cta_top)をご覧ください。

イングリッシュベルではNews Discussionクラスに限らず、英語を学ぶすべての方の目標達成を支援するため、多彩なクラスや学習コンテンツを展開しています。

今後も一人ひとりの学習目的に寄り添いながら、より実践的で本質的な英語力の向上に貢献できるサービスを提供してまいります。

English Bellについて

English Bellは2008年設立のオンライン英会話スクールです。

１回25分のマンツーマンレッスンをオフィス勤務の高品質講師が提供しております。

世界30か国1,000以上のスクールで導入されているDME（Direct Method English）を提供する日本で唯一の販売代理店であり、日本唯一のARCSモデルに基づいた教材等、さまざまな目的・レベルに対応した多くのクラスを備えております。

