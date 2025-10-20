新東亜交易株式会社による、晃栄産業株式会社およびケイエスリンクス株式会社の株式取得のお知らせ

兼松株式会社

兼松株式会社のグループ会社である新東亜交易株式会社（以下、「新東亜交易」）は、2025年10月2日付けで晃栄産業株式会社（以下、「晃栄産業」）の全株式を取得しましたので、お知らせします。これに伴い、晃栄産業と新東亜交易が保有していたケイエスリンクス株式会社（以下、「ケイエスリンクス」）の全株式も新東亜交易が取得し、両社は兼松グループの一員になりました。

晃栄産業は、1961年に日本初の振動ふるい機として「佐藤式振動ふるい機」を開発し、独自の技術を基盤とする分離・選別機器のメーカーとして高い技術力を有しています。一方ケイエスリンクスは、晃栄産業の開発・技術・販売を担い、お客さまのニーズを拾い上げることで製品開発・改良に活かしています。両社はこれまで、緊密な連携による迅速かつ機動的な対応により、粉体業界をはじめ、関連業界における信頼と多岐にわたる顧客基盤を築いて参りました。

新東亜交易はペットフードから航空機エンジンまで、幅広い事業を展開しています。今後は両社が粉体分野で培った知見・技術力・顧客基盤と、新東亜交易の広範な事業分野における強みを結集し、製品の品質向上やサービス範囲の更なる拡充を図ります。

さらに、食料分野や化学品分野など、兼松グループの多様なネットワークも活用し、新ビジネス創出も見据えた事業領域の拡大を図ります。新たな体制のもと、お客さまへより高度なソリューションの提供を目指すことで、市場競争力を一層強化し、グループ全体の成長に繋げて参ります。

【各社会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/183_1_0658f67e28b78a5b86dd26308f44cb0b.jpg?v=202510200725 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/183_2_46bc639d2a47b711aca5a1159ad57a56.jpg?v=202510200725 ]

【お問い合わせ先】

新東亜交易株式会社 電話 ： 03-3286-0372

https://www.shintoa.co.jp/contact/