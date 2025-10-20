10月20日(頭髪の日)よりヘアトリートメント専門「イマトリ」でお得なキャンペーンを実施

株式会社シーボン

株式会社シーボン （本社：東京都港区、代表取締役社長：崎山一弘、証券コード：4926） は、2025年10月20日(頭髪の日)から“美容室クオリティのトリートメントを安価に提供する”「イマトリ」にて、お得なキャンペーンを実施いたします。秋が深まり、乾燥による髪の毛の傷み対策に是非、「イマトリ」をご利用ください。皆様のご来店をお待ちしております。

キャンペーン概要

【イマトリ公式LINE新規登録キャンペーン】

期間：2025年10月20日(月)～10月31日(金)

内容：イマトリ公式LINEをお友だち追加の上、初めてのご来店及びサービスを

ご利用頂くお客様にキャンペーン特典をプレゼントいたします。

特典１. ホームケア用トリートメント(1回分)をプレゼント

特典２. 施術中にホットアイマスクのケアをサービス

※イマトリ公式LINEをお友だち追加して頂くと特典クーポンが付与されます。

「イマトリ」について

イマトリは、 “今すぐトリートメントさせてください” をそのままネーミングにしたトリートメント専門店です。

イマトリのサロントリートメントは髪のタンパク質を補修し、ハリコシのある健やかな本来の髪に導きます。有効成分が毛髪内部の水分量を増やし毛先まで潤う艶髪を再現、毛先まで指が通る滑らかな髪を演出します。仕上げは髪表面をコーティング、有効成分を髪内部に留め、効果の持続性を高めます。

また、基本工程は人の手を介さず、トリートメントの施術のみを国家資格※1を保有するスタッフが行うというユニークでオンリーワンのサービスです。

美容室で行うものと同等のサロントリートメント(6,000～10,000円相当)を驚きの「税込1,650円」でご提供します。施術終了までの所要時間は約15分※2を目安としているため、時間を有効的に活用でき、コスパもタイパもかなうサービスです。

また、通常のシャンプーでは取り切れない頭皮や髪の汚れを、特別な装置を用いたナノバブルの力で除去することでその後のヘアトリートメントの効果をサポートします。

※1 美容師資格 ※2 セルフドライ、ブローの時間は含まず

店舗情報「イマトリ」ホームページ https://ima-treatment.jp/shop/(https://ima-treatment.jp/shop/)

シーボンについて

シーボンは､1966年の創業以来約60年に渡り､研究・開発､製造､販売までを一貫して行う日本の化粧品メーカーです。

全国97舗（会員制/直営94店舗､代理店3店舗）のサロンを通して､化粧品販売とアフターサービスを提供しています。

毎日の正しいスキンケアと､サロンでの定期的な肌カウンセリング＆フェイシャルトリートメント。

この繰り返しが､日々変化する素肌を健やかに育む。これが永年培ってきたシーボン独自のビューティ・プログラムです。

シーボンは､唯一無二のビューティ・プログラムで､美肌を適えるブランドとしてこれからも展開してまいります。

【シーボン公式ホームページ】 https://www.cbon.co.jp/net/

【シーボン ビューティージャーナル配信中】 https://www.cbon.co.jp/journal/interview/