いつでもどこでもボーカロイド楽曲の制作ができる『Mobile VOCALOID(TM) Editor』サブスクリプション版の提供を開始

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、iPhone/iPadでボーカロイド楽曲が制作できる『Mobile VOCALOID Editor』のサブスクリプション版を10月20日（月）より、App Store（※1）にて提供開始いたします（※2）。サブスクリプション形式の導入により、これまで以上に手軽に「VOCALOID」を体験いただけます。

ヤマハ ソフトウェア「Mobile VOCALOID Editor」サブスクリプション版

URL：https://www.vocaloid.com/mveditor/

「VOCALOID」は、当社が2003年に開発した、歌詞とメロディ（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術およびその応用ソフトウェアです。『Mobile VOCALOID Editor』は、2015年に発売したiPhone/iPad用のアプリケーションで、指先で画面をタップして音符と歌詞を入力する制作スタイルや多くのボイスバンクを使用でき、多くのお客様にお使いいただいています。

今回、より手軽にご利用いただけるサブスクリプション版の提供を開始するとともに、PC/Mac版VOCALOID6と同様にAI技術を活用した新合成エンジン「VOCALOID:AI」が搭載し、より自然で表現力豊かな歌声の合成を可能にしました。加えて、儚く透明感のある歌声が特長の新ボイスバンク「asa」を標準搭載。「初音ミク」、「IA」や「v flower」などの従来からのボイスバンク（※3）だけでなく、「AI Megpoid」、「AI 音街ウナ」などVOCALOID:AI対応のボイスバンクも利用可能となり、ボイスバンクの選択肢を広げました。

また、『Mobile VOCALOID Editor』でより手軽にボーカロイドを使った楽曲の制作を体験いただくために、公式サイトでは、替え歌やSNS投稿で自由に使えるメロディフレーズを用意しています。

公式サイト

価格と発売日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1039_1_d56f181f969de81d098d736f2fc298d4.jpg?v=202510200657 ]

Mobile VOCALOID Editorの特長

1．いつでもどこでもVOCALOIDの本格的な歌声制作が可能

『Mobile VOCALOID Editor』は、スマートフォン・タブレット画面上のピアノロールにメロディを入力し、ひらがなやカタカナで歌詞を加えるだけで、いつでもどこでも本格的なボーカル制作を楽しめます。iOS対応の外部MIDI機器との接続による入力にも対応しており、外部機器・アプリとの連携でより自由度の高い楽曲制作が可能です。

操作画面イメージ

2．新作ボイスバンクの「asa」を搭載

『Mobile VOCALOID Editor』のサブスクリプション版には、新作ボイスバンクの「asa（あさ）」を標準搭載しています。儚く透き通るような歌声が特長で、VOCALOID:AIならではのナチュラルで表現力豊かな歌声をお楽しみいただけます。

新作ボイスバンク「asa」

3．アプリ内でボイスバンクの追加購入が可能

歌声の種類を増やしたい時、好きなボイスバンクで制作したい時は、アプリ内のストア画面から「初音ミク」、「Megpoid」、「音街ウナ」や「IA」などの40種類以上のキャラクターの追加ボイスバンク（※2）をダウンロード購入することができます。ボイスバンクは今後も順次リリース予定で、ボイスバンクを切り替えることで楽曲制作のさらに幅が広がります。

発売記念イベント

『Mobile VOCALOID Editor』新バージョンの発売を記念して、「ボカロなんでも相談会」イベントを10月25日（土）、26日（日）にYamaha Sound Crossing Shibuya で開催します。詳細は、Yamaha Sound Crossing Shibuya のウェブサイトをご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1039_2_e22d3ce6d7170942918c21db38c877c9.jpg?v=202510200657 ]

※イベントHP：https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/

キャンペーン

発売日より11月9日（日）まで『Mobile VOCALOID Editor』サブスクリプション版の提供開始を記念して、作成された楽曲を指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿いただいた方を対象に「お好きなボイスバンク1つプレゼントキャンペーン」を実施します。キャンペーン詳細は『Mobile VOCALOID Editor』公式サイトをご確認ください。

https://www.vocaloid.com/mveditor/

製品概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1039_3_e7c05a1f3b316537bf33b90e9b10088e.jpg?v=202510200657 ]

※1 iOSアプリのためAppStoreでのみの販売になります。Android端末ではご使用いただけません。

※2 サブスクリプション版の提供により、買い切り版の提供は廃止になります。なお、すでに買い切り版を購入されたユーザーは追加費用無しでサブスクリプション版の機能をお使いいただけます。

※3 買い切り版で追加のボイスバンクを購入されたユーザーは、そのままサブスクリプション版でも追加費用なしで、購入されたボイスバンクをお使いいただけます。

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。