フクシマガリレイ｜SKS JAPAN 2025にコミュニティパートナーとして参画

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、2025年10月23日(木)～25日(土)に開催されるSKS JAPAN 2025 -Global Foodtech Summit-にコミュニティパートナーとして参画いたします。今回で3年目の参画となります。

フクシマガリレイは2019年の本社移転を機に、食といのちのオープンイノベーション拠点「MILAB（ミラボ）」を運営しています。MILABでは、多様な来場者と共に世の中にない技術やアイデアを生み出す活動をしています。SKS JAPANは、「食×テクノロジー＆サイエンス」をテーマに国内外の食の価値を高める活動をされており、当社の活動とも親和性が高いと考えております。今年もSKS JAPAN 2025に参画し、同イベント及びフードテック分野の発展に寄与してまいります。

第8回目を迎えるSKS JAPAN 2025では、フードテックの“現在地”を「国内外の技術面の最新潮流」だけでなく、社会実装や事業化の状況、エコシステム構築の観点からも多面的に捉えます。さらに、望ましい未来に向けて食を取り巻く産業のあり方や、日本のフードテックをグローバル市場で展開するための戦略について、参加者が議論を交わしながら未来像の解像度を高め、具体的なアクションプランを模索します。

◆SKS JAPAN 2025 -Global Foodtech Summit- 開催概要

【日時】2025年10月23日（木）～25日（土）

・23日(木)セッション&展示：9:30-19:00

・24日(金)セッション&展示：9:00-19:30

・25日(土)セッション&展示：9:00-18:00 / After Event 19:00-

※22日(水) 14:00-16:00にメディア向けのカンファレンス(プレスイベント)を実施予定。

【開催方式】会場・オンラインのハイブリッド型/事前チケット購入制

【カンファレンス会場】室町三井ホール&カンファレンス（COREDO室町テラス3階）

東京都中央区日本橋室町3丁目2－1

【街中展示】大屋根広場（COREDO室町テラス1階）

【オンライン視聴】ウェビナー形式

【言語】日本語、英語（同時通訳）

【参加方法】公式サイトよりお申込みください。

チケット詳細：https://unlocx.tech/sksj2025/

【主催】株式会社UnlocX、The Spoon



◆SKS JAPANとは

SKS JAPAN は、「食×テクノロジー＆サイエンス」をテーマとした、米国シアトル発のグローバル・フードテック・サミット「SKS」の日本版として2017 年に立上がりました。以来、食産業に閉じずに、多様な業界・業種の方々にご参加いただいています。

◆MILAB(ミラボ)とは

ガリレイグループの持つ技術・サービスが集約された食といのちのオープンイノベーション拠点です。

最新の厨房機器やトンネルフリーザーなどの多様な実機を用いた食材試験や、科学的な検査・評価を実施しています。ガリレイグループと共に、異業種企業や大学、研究機関、起業家などが集まり、世の中にない技術やアイデアを生み出していきます。

住所：〒555-0011 大阪府大阪市西淀川区竹島 2-6-18 ガリレイグループ本社ビル 1/2/8F

MILAB ホームページ https://www.galilei.co.jp/solution/milab/

＜ガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：2,760百万円

事業内容：持株会社、グループ全体の経営方針策定および経営管理

URL：https://www.galilei-group.co.jp/