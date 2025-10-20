全大将戦、激闘の連続！　「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division F 第5節」結果速報！

株式会社カプコン

10月17日（金）に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division F 第5節」の試合速報をお知らせいたします。

TEAM MATCH 1 【AWAY】REJECT vs FUKUSHIMA IBUSHIGIN【HOME】

■先鋒戦：〇 ふ～ど選手(エド)(クラシック) vs ジョニィ選手(マリーザ)(クラシック) ×

■中堅戦：〇 ときど選手(ケン)(クラシック) vs 2BASSA選手(ジュリ)(クラシック) ×

■大将戦：〇 LeShar選手(テリー)(クラシック) vs ヤナイ選手(ベガ)(クラシック) ×

大将戦は個人戦でも絶好調な「LeShar選手」のテリーに対し、リーダー「ヤナイ選手」が挑む。序盤、「ヤナイ選手」の闘志がひしひしと伝わる対策の連続で2BATTLEを獲得する。しかし、「LeShar選手」のインターバル取得後、続く第3BATTLEより次第にペースが「LeShar選手」へと傾いていく。両者の意地のぶつかり合いは第5BATTLEまで続いた。最後は、「ヤナイ選手」の痛恨のコンボミスに「LeShar選手」がしっかりと反撃しK.O.。見事な大逆転勝利を飾った。

40-0で「REJECT」が勝利。理想的な形で後半戦を迎える。

TEAM MATCH 2：【AWAY】広島 TEAM iXA vs ZETA DIVISION Geekly【HOME】

■先鋒戦：〇 あきら選手(キャミィ)(クラシック) vs ももち選手(エド)(クラシック) ×

■中堅戦：〇 ひびき選手(リリー)(クラシック) vs ひぐち選手(ガイル)(クラシック) ×

■大将戦：× あでりい選手(エド)(クラシック) vs ひかる選手(A.K.I.)(クラシック) 〇

大将戦は両チームを支える若手「あでりい選手」と「ひかる選手」が激突。

TEAM MATCH 1に続き、TEAM MATCH 2の大将戦も最終BATTLEまで続く大接戦となった。

最終局面、A.K.I.のスーパーアーツLv.3「睚眦」後、ドライブラッシュで接近する「ひかる選手」に対して、「あでりい選手」は起き上がりにエドのスーパーアーツLv.1「サイコストーム」で切り返しをはかるも、「ひかる選手」はこれを読み切りガード。一進一退の激闘となった大将戦は「ひかる選手」に軍配があがった。

延長戦は「ZETA DIVISION Geekly」の「翔選手」が欠場のため、「広島 TEAM iXA」の不戦勝となり、30-20で「広島 TEAM iXA」が勝利。ランキング首位で後半節に挑む。

TEAM MATCH 3：【AWAY】DetonatioN FocusMe vs VARREL【HOME】

■先鋒戦：× GO1選手(春麗)(クラシック) vs 水派選手(舞)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 竹内ジョン選手(ジェイミー)(クラシック) vs マゴ選手(ジュリ)(クラシック) ×

■大将戦：〇 ナウマン選手(舞/ケン)(クラシック) vs YHC-餅選手(ダルシム)(クラシック) ×

大将戦の最初の2BATTLE、「ナウマン選手」は舞とケンの2キャラクターを用いて立ち向かうも、「YHC-餅選手」を崩しきるに至らず苦戦する。再起をはかる「ナウマン選手」はインターバルを取得する。第3BATTLE以降、「ナウマン選手」のジャンプ攻撃が次第に通るようになり、「YHC-餅選手」の立ち回りを窮屈にしていく。フルセットフルラウンドまで続いた試合は、体力をリードした「ナウマン選手」が「YHC-餅選手」を追い詰め、「しゃがみ中キック」をヒットさせたことで決着した。

30-10で「DetonatioN FocusMe」が勝利。「プレイオフ」進出に向けて、反撃を開始する。

各TEAM MATCHで勝利へ貢献した、「LeShar選手」、「ひびき選手」、「ナウマン選手」には試合後、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」公式応援アンバサダーの「ぶいすぽっ！」メンバーによるインタビューを行いました。

インタビューの模様はCAPCOM eSports公式SNSにて後日公開となりますのでそちらも合わせてご覧ください。

■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP

■CAPCOM eSports 公式X

https://X.com/CAPCOM_eSports

次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、10月21日（火）18時40分から「Division S 第6節」を放送！

次回、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、10月21日（火）18時40分から「Division S 第6節」を「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信します。

試合開始前の18時40分頃からは、その日に行われる試合の見どころを紹介する「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ！」を配信予定です。ぜひご覧下さい。

▼対戦カードはこちら

TEAM MATCH 1：【AWAY】Crazy Raccoon vs Good 8 Squad【HOME】

TEAM MATCH 2：【AWAY】CAG OSAKA vs 名古屋NTPOJA【HOME】

TEAM MATCH 3：【AWAY】Victrix FAV gaming vs Saishunkan Sol 熊本【HOME】

▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第6節」ご視聴はこちら

YouTube

https://www.youtube.com/live/GsYSxaN0Zrg

Twitch

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

