セカンドストリートのタイ初となる路面店『2nd STREET Phrom Phong』11月3日（月）オープン

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社であるセカンドストリートのタイ現地法人2nd STREET (THAILAND) Company Limited（セカンドストリートタイ、本社：タイ・バンコク、代表取締役社長：今泉有道）は、11月3日（月、現地時間）、タイ初の路面店となる『2nd STREET Phrom Phong』（セカンドストリート プロンポン）をオープンします。

タイにおけるセカンドストリートは、当ショップの出店で7店舗目となります。タイ最大の日本人街であるとともに、バンコクを代表する商業地でもあるプロンポンにて、大切に使われてきたモノを捨てずに次の人につないでいく日本のリユース文化を発信します。国籍や文化を超え、ファッションを楽しみながら循環型社会の実現に貢献できる店舗にしたいと考えています。

タイは、都市部に住む人口の割合が50％を超えるなど都市化が加速しています。今後も、人口増加が予測されるバンコク首都圏を中心に出店を続け、2035年3月までに50店舗の展開を目指します。

＜『2nd STREET Phrom Phong』外観＞

■『2nd STREET Phrom Phong』について

【出店立地】

当ショップを出店するプロンポンは、モダンで洗練されたショッピングモールなどが立ち並ぶ一方、緑豊かな公園や落ち着いた住宅地も広がり、高級感と暮らしやすさを兼ね備えているのが特徴です。タイ最大の日本人街でありながら、世界各国の駐在員が暮らし、多くの観光客やビジネスパーソンも訪れることから、多様な文化が交錯するエリアとなっています。

当ショップは、セカンドストリートのタイ初となる路面店で、誰でも気軽に入れる店舗としています。店舗が歩道に面していることから、ファッションやリユースに関心のある人だけでなく、初見客をはじめとする潜在客が入店しやすい立地となっています。また、街行く人の目に触れる視認性のよさにより、店舗の認知度向上も期待できます。ファッション感度の高い人や、海外からの観光客、ビジネスパーソンなど、多くの人に当ショップをご利用いただき、日本のリユース文化に触れていただきたいと考えています。

【取扱商材／売場】

当ショップでは、現地で買い取った厳選アイテムに加え、日本全国のセカンドストリート約900店舗の豊富な在庫の中からも逸品をセレクト。衣料品や、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品を中心に、約8,000点のリユース商品を取り扱います。ラグジュアリーブランドからカジュアルブランドまで、多彩なファッションアイテムを高品質かつリーズナブルな価格で提供します。

店内では、アイテムやカテゴリーごとに商品を分類して陳列。ファッションのライブラリーのような広々とした空間で、膨大なコレクションの中から自分だけの一着をじっくりとお探しいただけます。

■セカンドストリートの海外出店

現在、セカンドストリートは、日本国内で900店舗以上、海外では米国、マレーシア、台湾、タイ、シンガポール、香港の6つの国と地域に100店舗以上を展開しています。2025年4月には、国内外の店舗数が合計1,000店舗に到達しました。

リユース分野におけるグローバルでのトップランナーを目指すべく、今後もセカンドストリートの海外展開を加速させていきます。

■『2nd STREET Phrom Phong』概要

所在地 ：595 Sukhumvit Rd, North Khlong Ton, Vadhana, Bangkok 10110

オープン日：2025年11月3日（月、現地時間）

営業時間 ：10:00～20:00

売場面積 ：約89坪

取扱商品 ：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品 約8,000点

■セカンドストリートタイについて

社名 ：2nd STREET (THAILAND) Company Limited

所在地 ：18 Ratchadapisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District,

Bangkok 10110

設立 ：2023年7月3日

代表取締役社長：今泉有道

事業内容 ：中古衣料・服飾品の買取販売店の運営

・セカンドストリートタイ公式サイト：https://2ndstreet-th.com

・セカンドストリートタイ公式インスタグラムアカウント：@2ndstreet_th

以上