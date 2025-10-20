Vライバープロダクション「NexuStella」設立2周年記念イベント！「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」開催決定！

17LIVE株式会社

日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」を運営する17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）は、当社が運営するVライバーの総合的なマネジメントを行うプロダクション「NexuStella（ネクサステラ）」の設立2周年を記念して、「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」を、2025年12月6日（土）にnamco TOKYO（東京都新宿区歌舞伎町1丁目29－1 東急歌舞伎町タワー 3階）にて開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「NexuStella」は「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションとして2023年12月1日に設立され、「武士来舞（BUSHILIVE）」「GanGun Girls（ガンガンガールズ）」「NexuStella Colorful」といったユニットが所属しており、17LIVEやYouTube にて日々活躍しております。また、2025年10月に、グループ会社である株式会社N Craft.が展開するVライバーユニット「V-iii」ならびに「ぽらりすぱれっと」が新たに「NexuStella」の一員として加わる運びとなりました。これによって、「V-iii」ならびに「ぽらりすぱれっと」に所属するVライバーはNexuStellaの各種サポートを受けられるほか、「NexuStella」が包括的許諾契約を締結している各種ゲームコンテンツを利用したゲームの実況中継配信などを行うことが可能となりました。設立2周年に向けて、「NexuStella」はVライバーのプロデュースならびに活動サポートの範囲を拡大し、グループとしてより大きなシナジーを生み出してまいります。

そしてこのたび、「NexuStella」は2025年12月1日に設立2周年を迎えるにあたり、日々応援してくださるファンの皆様へ感謝の気持ちをお伝えするため、プロダクション主催イベント「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 - 2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」を、12月6日（土）にnamco TOKYOにて開催することが決定いたしました。本イベントは、『君と星たちのつながりが、答えを導く』をテーマにファンの方々との絆をさらに深めるべく、「NexuStella」に所属するユニット「武士来舞（BUSHILIVE）」や、「NexuStella Colorful」の人気Vライバーが参加するほか、新たに仲間として加わったVライバーユニット「V-iii」や「ぽらりすぱれっと」のVライバーも参加いたします。

当日のイベント会場では、メインステージにて人気Vライバーによる来場者参加型のクイズ大会や歌唱ステージなどのレクリエーションや、各種配信実績をもとにした上位入賞者へのアワードなどのパートで構成され、さまざまなプログラムをご用意しています。また、会場のみで体験できる人気Vライバーと1対1で会話できる「おしゃべりコーナー」や、オリジナルステッカーがもらえる体験型謎解きゲームなども実施する予定です。

さまざまな場所で活躍中の大人気Vライバーたちが一堂に参加し、ここでしか体験できないコンテンツで目白押しの本イベントに、ぜひご注目ください。本イベントの概要は、以下の通りです。

■イベント名：

NexuStella Festival -星誕祭2025- 君と星たちのつながりが、答えを導く

■イベント開催日時：

12月6日(土) 開場 14:00 / 閉場 20:30

ステージイベント： START 16:30 / CLOSE 18:30

おしゃべりコーナー 第1部： START 14:30 / CLOSE 16:30

おしゃべりコーナー 第2部： START 18:30 / CLOSE 20:30

■イベント会場：

namco TOKYO

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２９－１ 東急歌舞伎町タワー 3階 ミュージック&プレイラウンジ

https://bandainamco-am.co.jp/namco_tokyo/music_playlounge/

■出演ユニット：

武士来舞、NexuStella Colorful、V-iii、ぽらりすぱれっと

■会場内のコンテンツおよび出演するVライバー：

・配信ステージ：

16時30分～17時45分： 第1部 レクリエーションパート

17時45分～18時30分： 第2部 アワードパート

※ステージでの配信は、「NexuStella」公式YouTubeチャンネルでもライブ配信するほか、後日アーカイブでもご覧いただくことが可能です。

・おしゃべりコーナー：

出演メンバー（予定）：

武士来舞：火織信華 / 桃羽ひでまる / 青門天雀

NexuStella Colorful：蘭麗 / 龍ヶ崎ひなた / 夢宮春歌 / 奏樺ロイ / Prototype_NEO / 茜あすか / 羽星のあ / 吸血きあり / ルィ・シャルロッテ / 逢坂らぶら / 氷菓ちの / 闇熊れりあ / 蛇塚朱々 / ホーリー・ドーナッツ / 久遠瞬 / 楽園エマ

ソロアーティスト：猫夢ねむ ほか

※おしゃべりコーナーへの参加につきましては、別途販売される「おしゃべりチケット（2,000円・税込）」が必要となります。

※出演メンバー・チケット購入方法につきましては、後日「NexuStella」公式HP（https://nexustella.com/news/）でお知らせいたします。

・体験型謎解きゲーム：

会場内に散らばったヒントを集め、謎解きに正解した方には『NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - オリジナルステッカー』をプレゼントします。

【 STORY 】

ネオンがきらめくゲームセンターに足を踏み入れたあなた。出口がどこにも見当たらないことに気づく。

「…あの、もしよかったら。一緒に協力して出口を探しませんか？」

ライバーたちと力を合わせて暗号を解き明かし、ここから脱出しよう！

・配信リレー：

当日は会場ステージ併設のモニターにて、ぽらりすぱれっと所属のライバーを中心に17LIVEでの配信リレーを実施。その模様を放映します。

※出演ライバーにつきましては、後日「NexuStella」公式HP（https://nexustella.com/news/）でお知らせいたします。

・クレーンゲームコーナー：

namco TOKYO内に設置されるクレーンゲームにて、人気Vライバーの特別アイテムのクレーンゲームを楽しむことができます。

■グッズ販売について

当日会場内にてグッズを販売予定です。

グッズ詳細につきましては後日「NexuStella」公式HP（https://nexustella.com/news/）でお知らせいたします。

■入場料金・チケット購入方法

・前売りチケット：3,000円（税込）

・当日チケット ：3,500円（税込）

チケットのご購入は、本日10月20日よりBitfanにて購入可能となっております。

Bitfan： https://nexustella-2nd-anniversary.bitfan.id/events/14117

・おしゃべりチケット：2,000円（税込）1回2分おしゃべり&2ショット撮影

※おしゃべりチケットの購入方法は後日「NexuStella」公式HP（https://nexustella.com/news/）にてお知らせいたします。

■Bitfanでのチケット申し込み方法

１.Bitfan IDを新規取得

※すでにBitfan IDを取得済みの方は２.へ

※Bitfan IDの新規取得はこちら（https://bitfan.id/users/sign_up）のページから

２.BitfanPASSアプリをダウンロードし、１.で取得したBitfan IDでログイン

▼アプリダウンロードはこちら

App Store： https://apps.apple.com/jp/app/bitfan-pass/id1490047370

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tokyo.skiyaki.pass&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tokyo.skiyaki.pass&hl=ja&pli=1)

３.ページ下部の『チケット販売情報』からお申し込み

■当日のチケット利用方法

当日はチケットとしてBitfan Passアプリに発行されるチケットが表示された画面(iOS・Androidのスマートフォン・タブレットなど)をご提示頂きます。

※スクリーンショットやプリントアウトでのご提示は、無効になりますのでご注意下さい。

※Bitfan Passは購入者ご本人様でないと入場することが出来ないシステムとなっております。転売・譲渡等で手に入れたチケットでの入場は出来ませんので予めご了承下さい。

※その他注意事項についてはチケットサイトにて確認ください

■NexuStella （ネクサステラ）について

「NexuStella」は、「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションです。1つ1つの星（=Stella）が夜空を彩るように、タレントやファン、そしてクリエイターも輝き、繋がる（＝Nexus）ことで最高の景色を繋いでいく。そんな世界を目指してまいります。コンセプトや方針によってユニットが分かれており、Vライバーガールズユニット「武士来舞」や「GanGun Girls」「NexuStella Colorful」のほか、新たに「V-iii」「ぽらりすぱれっと」を仲間に加え、活動中です。

公式HP：https://nexustella.com

X（旧Twitter）：https://x.com/NexuStella

YouTube：https://www.youtube.com/@NexuStella-Official

なお、この度「NexuStella」に加わった育成専用ユニット「ぽらりすぱれっと」では新人ライバーを募集しています。

https://polarispalette.net/bosyu/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw