美容インフルエンサー・ゆんころさんがREDY’S GYMアンバサダーに就任！体験リポート公開＆秋の入会キャンペーン実施中

株式会社LOIVE

人気インフルエンサー・ゆんころさんがREDY’S GYMアンバサダーに就任

『人生を、愛そう。』を企業スローガンに掲げ、全国に170店舗以上の女性専用のブティックフィットネスジムを展開する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川 彩香、以下 LOIVE）が運営する女性専用グループマシン筋トレ専門スタジオ「REDY'S GYM（レディーズジム）」は、モデル・インフルエンサーとして活躍するゆんころさんをアンバサダーに迎えました。

美ボディとストイックなライフスタイルで多くの女性から支持を集めるゆんころさんの「楽しみながら努力する姿勢」が、REDY’S GYMのブランドコンセプトと共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。



■ジム体験では「音楽に合わせて動く新感覚トレーニング」に感動！



実際にREDY’S GYMを体験したゆんころさんは、「マシンや器具を使って普段使わない筋肉も動かせるし、音楽に合わせて動くから楽しくて新感覚！とてもスッキリでした！」

とコメント。美ボディを維持する彼女も納得の、効果的かつ楽しいワークアウト体験となりました。

■“楽しみながら美しく動くカラダづくり”をテーマに発信

今後は、ゆんころさんとともに“楽しみながら美しく動くカラダづくり”をテーマに、特別イベントやSNS発信を展開予定。レッスン体験の様子もREDY’S GYM公式SNSで順次公開されます。REDY’S GYMは、”I MAKE MYSELF”をテーマに女性一人ひとりが自分らしく輝けるカラダづくりをサポートするため、 ファンクショナルマシンを活用したプログラムを展開。 これからも女性の“自分を愛する”ライフスタイルを応援してまいります。

ゆんころさんについて

Instagram・YouTubeなどで幅広いファンを持ち、美容・トレーニング・ライフスタイルに関する情報発信で絶大な影響力を誇る人気インフルエンサー。女性の「なりたい自分」を叶える姿勢が、Surf Fit・REDY'S GYMのブランドコンセプトと共鳴し、今回のアンバサダー就任に至りました。

秋の入会キャンペーン概要

- 対象期間：2025年10月31日（日）まで- 対象店舗： REDY'S GYM 神戸三宮店・渋谷店- 対象者：体験レッスン当日のご入会の非会員様特典：対象期間内にご入会された場合は、以下のいづれもプレゼント！・ Amazonギフト券1000円・脂肪燃焼サポートドリンク『Burn＆Fit』

ブランド紹介



■ REDY'S GYM（レディーズジム）

公式HP：https://redysgym.jp/(https://redysgym.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes_campaign_yunkoro&utm_campaign=campaign_yunkoro)



マルチファンクショナルマシンを使ったグループで行う筋トレスタジオ。NYテイストの暗闇スタジオで、真っ赤なライトの中は爆音サウンドで没入感を演出。高価格のパーソナルで行うトレーニングを、グループで行うことで安価な価格を実現し、インストラクターの細かな指導により、より効果的に理想のボディメイクを目指すことができます。全国2店舗展開（2025年9月時点）

REDY'S GYM