【シントトロイデン】ウイトコオブジュピター電通株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、ウイトコオブジュピター電通株式会社様（本社：）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【ウイトコオブジュピター電通株式会社様 コメント】

「私たちは独創性と信頼性で世界の機器をつないでいくという理念のもと、あらゆる電子気機器の小型化、防水化にチャレンジしている大田区のコネクターメーカーになります。STVVを応援できるご縁をいただき、大変光栄に存じます。日本から世界に挑戦するSTVVと共に当社も世界のものづくりに貢献できるよう努めてまいります」

■会社概要

社名：ウイトコオブジュピター電通株式会社

代表者：清藤俊亨

所在地：東京都大田区仲六郷2-33-3

事業内容：コネクタの開発、設計、製造、販売

公式サイト：https://www.witco.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。