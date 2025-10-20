奈良県橿原市とイオンペット株式会社が、「災害時におけるペットの飼育管理に係る支援に関する協定」を締結

イオン株式会社

イオンペット株式会社(代表取締役社長：米津 一郎、以下イオンペット)は、奈良県橿原市（市長：亀田 忠彦）と、2025年10月29日（水）に「災害時におけるペットの飼育管理に係る支援に関する協定」を締結することをお知らせします。本協定は、官民一体となって災害時におけるペットの飼育管理に関する支援体制を構築することで、地域住民の「安全・安心」を確保し、災害対応力の向上を図ることを目的とします。

イオンペットは国内最大級のペット総合専門店企業であるネットワークを活用し、ペットを取りまく社会課題の解決や、動物愛護の推進に向けた社会活動に積極的に取り組んでいます。その一環として、犬猫の譲渡協力等に関する協定や、災害支援に関する協定など、これまでに全国の5県5市区町村と協定を締結し、密に連携しながら取り組みを広げてまいりました。

本協定締結後は、災害時に自治体が設置する避難所等において、ペットの飼育管理に必要なフードや衛生用品の手配、獣医師をはじめとするイオンペットの従業員の派遣など、総合的な支援活動に取り組みます。また、市民の皆さまへペットの防災をはじめとした適正飼養に関する学びを発信してまいります。

イオンペットは、これからも地域社会と手を取り合い、継続的な動物愛護の取り組みを実施することで、動物と人間のしあわせな共生社会の実現を目指します。

