アルファポリス『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』2026年4月TVアニメ化決定！

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/）が刊行するシリーズ累計85万部（漫画、電子含む）突破の大ヒット小説『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』。そのTVアニメ化がついに決定！ 2026年４月より放送開始されることが発表されました！ ティザービジュアル＆アニメ化決定PVを一挙公開！ さらに、原作小説最新巻と漫画電子番外編が本日刊行されました！

◆TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』2026年4月放送決定！

現在まででシリーズ累計85万部（漫画、電子含む）を数える大人気のファンタジー小説『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』。待望のTVアニメ化が決定し、2026年4月に放送開始されることが発表されました。主人公・ヒビキを描いたティザービジュアル（右）と、冒険の始まりを予感させるアニメ化決定PVを公開！

アニメ化決定PVは、以下のURLからご確認ください。

【URL】

https://youtu.be/R0kiKttn8GI

ティザービジュアル

【『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』あらすじ】

突然異世界に召喚されてしまった男子高校生・ヒビキ。だだっ広い草原の中、ひとりぼっちの彼に与えられたのは『鑑定士（仮）』という謎の職業だった。そんなヒビキを数々の冒険と出会いが待っていた。頼もしいけど友達がいないエルフ、忠誠心の強すぎる狼獣人、幼いながらも膨大な魔力を秘める少女……。強烈すぎる異世界人たちと絆を深めながら、ヒビキは日本へ帰還する術を探っていく。そしてヒビキに与えられた地味～なスキルは、主神からの特大サービスの贈り物!? 実は超有能な非戦闘スキルを駆使し、ヒビキは異世界を駆け抜けていく！

◆金元寿子、伊藤静ほか、豪華主要キャスト＆スタッフを発表！

【キャスト】

真名部響生：金元寿子

エマリア：伊藤 静

クロード：三宅健太

リリアン：ラマルファ ミッシェル 立山

ヴェネ：⾸藤志奈

【スタッフ】

原作：あてきち（アルファポリス刊）

原作イラスト：しがらき旭

漫画：武田充司

監督：星野 真

シリーズ構成・脚本：清水 恵

キャラクターデザイン：大川美穂子・松本淑恵

アニメーション制作：スタジオフラッド

以降、続報はアニメ公式サイトおよびX（旧Twitter）などで順次お知らせしてまいります。

ご期待ください。

【原作】

最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？

(C)「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」あてきち / アルファポリス

【アニメ権利表記】

(C)2026あてきち・アルファポリス/鑑定士（仮）製作委員会

【アニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』公式サイト】

https://kanteishikari-anime.com

【『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』アニメ公式X（旧Twitter）】

https://x.com/@kanteishi_anime

- 原作小説最新巻＆コミックス電子番外編が本日刊行！

アニメ化情報解禁とともに、小説最新巻『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？８』を本日刊行いたします！ さらに、コミックスの番外編『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？番外編』も各電子ストアにて本日より配信開始！

TVアニメとともに、原作小説、コミックスにも是非ご注目ください。

最新巻の情報は、下記の通りです。

【小説単行本最新巻】

【タイトル】最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？８

【著者】あてきち

【ストーリー】

異世界に召喚された日本の高校生ヒビキ。『鑑定士（仮）』という謎の職業を与えられた彼は、仲間たちと共に冒険を繰り広げていた。理神復活の鍵を握る聖獣捜しに進展あり！ 幸運ととある人物の手助けで聖獣の居場所が判明したのだが……そこは貴族でないと入れない聖域であった！ 困り果てるヒビキを救ったのは、鑑定士ダニエルとの偶然の再会。爵位持ちの彼が持ちかけた秘策は、なんとヒビキが令嬢になることだった――!? 美少女鑑定士ヒビカの華麗なる潜入、始まります！

【定価】1,540円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-36634-5

【刊行日】10月20日（月）刊行予定（電子書籍も同日刊行予定）

※地域によって流通が遅れる可能性があります

【コミックス最新巻】

【タイトル】最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？ 番外編

【著者】原作：あてきち 漫画：武田充司

【ストーリー】

「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」の特別番外編！ いよいよダンジョン攻略を控えてつかの間の休息を謳歌するヒビキ達――のはずが勇者や賢者が揃ったパーティも酷暑には勝てずダウンしてしまい…!? 本編合間のドタバタ＆ほっこりエピソード！

【価格】165円（10％税込）

【刊行日】10月20日（月）刊行（電子書籍のみ）

さらに、『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』の原作公式サイトもオープンしました！

原作小説・コミックスの続報は、アルファポリスWebサイトならびに原作公式サイトでお知らせいたします。

【『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』原作公式サイト】

https://www.alphapolis.co.jp/media/kanteishikari

