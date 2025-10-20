100のスキルより、たった1つのメンタル。仕事も人生も変える“精神的イケメン”の思考法を紹介──『イケメンタル』新登場！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『イケメンタル』（川瀬 智広・著）を2025年10月22日（水）より順次発売します。本書は、人に振り回されず、余裕をもって働くための“心の磨き方”を教えてくれる一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/kawase_tomohiro/book/B-2203

■「カッコいいメンタル」をつくるための新バイブル、登場。

著者はオリエンタルラジオやはんにゃ.などと同期の元お笑い芸人であり

これまでに恋愛婚活学校の運営者として多くの男性のプロデュースや男磨きを行ってきました。

女性へのリサーチやインタビューを重ねて研究し

「精神的イケメン（心のイケメン）」になるための極意を一冊に凝縮。

誰でも変えられる"内面"を磨き、仕事でも人間関係でも信頼される――

“イケてるメンタル”を育てるための実践メソッドを公開します。

■メンタルは「強さ」より「カッコよさ」

メンタルは

「弱いか強いか」ではなく、

「ダサいかカッコイイか」で決まる。

・なぜか人が自然と集まる。

・いろんな人から好かれ、信頼される。

・特別、顔や容姿がイケメンというわけでもないのに、異性からも同性からもモテる。

・自然と周りが協力してくれる。

あなたの近くに、そんな人はいないでしょうか？

そして、あなたもそのような人になりたくはありませんか。



その人たちは生まれつき人に好かれる才能を持っていたわけでも、

特別なコミュニケーションスキルを身につけているわけでもありません。



共通しているのは「メンタルがイケメン」ということです。

■精神的イケメン＝イケメンタル

相手のことを思って行動できたり、

人を助けて尽力したりすることを苦にしない。

愚痴や不満を言いふらさず、

感情に振り回されず、他人に配慮でき、心が広く、必要なときには許す。



そんな精神的に余裕がある

「メンタルがイケメンな人」は、

仕事でもプライベートでも人を惹きつけることができます。



この精神的なイケメンの人のことを「イケメンタル」と呼びます。

本書では、イケメンタルの人たちの思考法と行動習慣を、

ビジネスや日常ですぐに活かせる形で紹介。

・大原則やマインド

・観察力

・想像力

・ポジティブな捉え方

・仕事や人との向き合い方

・覚悟や責任感

・許す力

・自分を肯定する力 など――

イケメンタルになるための具体的な方法とスキルを解説しています。

■心を磨けば、人生は変わる

顔や容姿を変えたいと思っても、それは簡単にはできません。

でも、「心（メンタル）」なら誰でも変えられます。



「イケメンタル＝イケてるメンタル」を持つことは、

人間関係だけでなく、仕事や人生も驚くほど好転させる可能性を持っています。

「もっと人から好かれて、評価されるようになりたい」

「仕事のできる人になり、人間関係もいい関係を作れる人になりたい」

「人としての魅力を高めたい、もっと成長したい」

「忙しい毎日でも余裕のある人になりたい」

「他人や周りに振り回されたくない」

そんな方にこそ読んでほしい一冊です。



100のスキルを学ぶよりも、たった1つのメンタルを磨くことで、

人生は大きく変えられるはずです。



この本を通じて、イケメンタルな人を目指してみてください。

■本書の構成

第一章 大原則×マインド

第二章 観察力×想像力

第三章 ポジティブ×捉え方

第四章 責任感×覚悟

第五章 言葉×口ぐせ

第六章 あり方×感情

第七章 成長×肯定

第八章 生き方×哲学

おわりに

■著者プロフィール

川瀬 智広

株式会社 GiveGrow 代表取締役。

岐阜県生まれ。宇都宮大学卒業後、吉本興業のお笑い芸人養成所であるNSCに10期生として入学。同期はオリエンタルラジオ、はんにゃ.、トレンディエンジェル、フルーツポンチなど。

お笑いの道を諦めた後、アルバイトから(株)第一興商に入社。100店舗の企画責任者や部下500人を束ねる西日本責任者など歴代最短出世を果たし、独立を視野に退社。

初めての海外一人旅に出て、訪れたカンボジアに可能性を感じ、日本に帰らずそのままカンボジアに住み始める。移住後、現地日本人に騙され無一文になり、死にかけながらもカンボジアで日本人向けの旅行会社を立ち上げ、432名の日本人をカンボジアに集客する。

そこで日本男児の草食化に気付き、帰国後「男を磨く恋活婚活学校 BRIGHT FOR MEN(ブライトフォーメン)」を設立。これまでに累計1,400名以上が入学。モテる人、モテない人を数多く見てきた経験から、外見やコミュニケーションの指導はもちろん、メンタルや思考についても独自の考え方を伝え続けている。

著書に『童貞の勝算』(マネジメント社)がある。



https://bmen.jp/

■書籍概要

書籍名 ： イケメンタル

著者 ： 川瀬 智広

ページ数： 216ページ

価格 ： 1,760円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2025年10月22日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-323-1

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/kawase_tomohiro/book/B-2203

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803231/forestpublish-22/ref=nosim

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp