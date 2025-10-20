¡Ô¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¡Õ¥Ë¥Ê¥Õ¥¡ー¥à¤È¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ë¤Ö ¡íÀÖ¤¤»å¡í¡×À¤³¦µÏ¿Ã£À®¡¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ― °¦¡¦å«¡¦½÷À¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î»¾²Î
¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ë¥Ê¥Õ¥¡ー¥à¥Áー¥à
¡ÚÂçºå¡¿2025Ç¯9·î14Æü¡Û
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ê¥Õ¥¡ー¥à¤È¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î14Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Ë¤Æ¡ÖAKAI ITO¡ÊÀÖ¤¤»å¡Ë¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö»å¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ê¤°À¤³¦ºÇÂ¿¿Í¿ô¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö°¦¡×¡Öå«¡×¡Ö½÷À¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Î²°¾åÄí±à¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥¯¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀé¼÷¥ª¥êー¥Ö "¼ã¤µ¤Î¼ù¡ÊTree of Youth¡Ë"¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿ÀÖ¤¤»å¤¬¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢270Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢¿¤Ó¤Æ¤æ¤¯»å¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ·ë¤ÓÌÜ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥ÉºâÃÄ ¥êー¥Àー µþ»Ò¥¹¥Ú¥¯¥¿ー»á¡ÊÃæ±ûº¸¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤Ê¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬¡ÔÂç¤¤Ê°¦¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£AI»þÂå¤Î¤¤¤Þ¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤È´²ÍÆ¤ò¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬¡¢Æü¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë¡Ø°¦¡Ù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÏ¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×
¤³¤ÎµÏ¿Ã£À®¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à3Ì¾¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
¢£ µþ»Ò¥¹¥Ú¥¯¥¿ー»á
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢¼Â¶È²È¡£¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ä½÷À¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÏ¢Âç³Ø½÷»Ò²ñ¡ÊUNUWA¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÉØ¿ÍÍ§¹¥²ñ¡ÊALFS¡Ë¡¢Åìµþ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥ÖÉØ¿ÍÉô¡¢¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¡£
¢£Î¤°æ¿¿Í³Èþ»á
·ª¤ò°¦¤·¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä·ª¥¹¥¤ー¥Ä¤ò4700¼ïÎà°Ê¾å¿©¤ÙÊâ¤¯¥Õー¥É¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¡ÖSDGs¤µ¤È¤¤·ª¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï10Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ê¥Ã¥Ä ¥Ñ¥ê¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷À»Ù±ç³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¢£ÃÓ²¬¿¿ÃÎ»Ò»á
¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥ÉÆüËÜÂåÉ½¡£Ê¸²½¡¦¶¦´¶¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸£°ú¡£
µþ»Ò¥¹¥Ú¥¯¥¿ー»á¡ÊÃæ±û±¦¡ËÎ¤°æ¿¿Í³Èþ»á¡ÊÃæ±ûº¸¡ËÃÓ²¬¿¿ÃÎ»Ò»á¡Êº¸Ã¼¡Ë
¤Þ¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Íー¥Ö¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹ñºÝÅªÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥ÉºâÃÄ¡×¤¬·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºâÃÄ¤Ï2000Ç¯¤Ë¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎÃã±à¤Ç¤Î½÷À»Ù±ç³èÆ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁÏÂ¤À¡¦¶µ°é¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿ôÀé¿Í¤Î½÷À¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤È¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ËÄ¹Ç¯¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ×¿Í¡¦°ÂÇÜ¾¼·Ã»á¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¾ÍÀ¸å±ç¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ë¤ÓÌÜ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿Ä¹¤¤¡ÖÀÖ¤¤»å¡×¤Ï¡¢½÷À¼çÆ³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÈÀ¤³¦¤ÎÏ¢ÂÓ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·ë¤ÓÌÜ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö°¦¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¡Ö´õË¾¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥ÉÆüËÜÂåÉ½ ÃÓ²¬¿¿ÃÎ»Ò»á (º¸)¤È¥Õ¥é¥ó¥¹´Û Áí´ÆÆÄ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥áー¥ë»á¡Ê±¦¡Ë
¡ÖÁÛÁüÎÏ¤Ï¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÁÛÁüÎÏ¤Ï¸½¼Â¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¤È»ä¤¿¤Á¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖAKAI ITO¡ÊÀÖ¤¤»å¡Ë¡×¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¼±¤ä¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«Í³¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹DNA¡É¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
ËüÇî¤È¤¤¤¦Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¹ñÀÒ¤äÇØ·Ê¤ò±Û¤¨¡¢¡Ø°¦¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î»å¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£¡×
¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥ÉºâÃÄ ²ñÄ¹ ¥Þ¥¤¥Æ¡¦¥Ö¥ë¥Îー»á¡ÊÃæ±û¡Ë
¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¿®¤¸¤ë¿´¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡£¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤Ð¡¢´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø°¦¡Ù¤Ï±§Ãè¤ÇºÇ¤â½Û´Ä¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
NINAPHARM¡Ê¥Ë¥Ê¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025 ¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¤ª¤è¤Ó¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¸¦µæ¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
1993Ç¯¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó»³Ï¼¤Î¥¢¥Ì¥·ー¤Ë¤ÆÁÏÎ©¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿ï°ì¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤ò¸Ø¤ë¸Ð¤È¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ»º¶È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÃÏ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ªー¥à¤Î±þÍÑÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥Ë¥åー¥È¥é¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥¥ó¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Femmes du Monde¡Ê¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥à¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Îð¤ä¶µ°éÇØ·Ê¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Íー¥Ö¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºâÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÎÃã±à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¡£·ÐºÑÅª»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ÈÇ½ÎÏ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆü·Ð¥¦ー¥Þ¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¤ä¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë°ñ¾ë¸©³Þ´Ö¤Î·ªÇÀ±à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç½÷À¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
