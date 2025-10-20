【特設サイト＆PV初公開】舞台は吉祥寺！シェア型書店をめぐる日常の謎を、棚主たちが解き明かすビブリオ・ライトミステリ『待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』10月20日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、ことのは文庫より発売する『待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』の作品PVと特設サイトを公開しました。




PV＆特設サイトはこちら！



作品PV


YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ZTzz_xT9Z2s&t=2s(https://www.youtube.com/watch?v=ZTzz_xT9Z2s&t=2s)


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZTzz_xT9Z2s ]


特設サイトはこちら！ :
https://kotonohabunko.jp/special/honnoniwa/


特設サイトURL 　https://kotonohabunko.jp/special/honnoniwa/



対象作品がオトクに読めるキャンペーンが一部電子書店にて開催！



新刊発売を記念して、対象作品がオトクに読めるキャンペーンが一部電子書店にて開催しております！


ぜひ電子書籍でも、ことのは文庫書籍をお楽しみください。




Amebaマンガ様

フェア期間：2025年10月20日～11月2日


https://dokusho-ojikan.jp/campaign/detail/48848







ebookjapan様

フェア期間：2025年10月20日～11月2日


https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/64969/






特典情報



〇協力書店限定　書き下ろしSSペーパー


協力書店限定で、藤野ふじの先生書き下ろしSSペーパーをプレゼント！


詳細は下記URLよりご確認ください。


▼https://kotonohabunko.jp/spcont/2510_tokuten/



※配布状況、配布時期に関しては店舗により異なる場合がございます。


※特典の有無については店舗にてお問い合わせください。




書籍情報





待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎


小説：藤野ふじの ／ イラスト：にーな


ISBN：9784867168523


定価：781円（本体710円＋税10%）


発売日：2025年10月20日


https://kotonohabunko.jp/detail/honnoniwa/



○あらすじ


ここは東京・吉祥寺にあるシェア型書店〈本の庭〉。


「棚主」と呼ばれる「小さな書店の店主たち」が店内に思い思いの本を並べて売る、この風変わりなお店には、いつでも小さな「謎」が集まってくる。



青春時代に親友と交換した大切な本の記憶を取り戻したい老婦人。


製作者不明の同じＺＩＮＥを買い続けるお客さんと棚主の攻防。


書き込みだらけの「読み跡本」に込められた思い。


この書店のはじめの一冊として「売り物ではない本」が置かれた理由――。



当時見逃してしまった誰かの「思い」が、時を超えて「謎」として目の前に現れたとき、きっとこの書店の仲間は、それをやさしく解く手助けをしてくれる。



書物と珈琲の香り漂う、素敵で優しい「小さな謎解き」の世界へようこそ。




著者情報



小説：藤野ふじの（ふじの・ふじの）


東京都出身。好きなものは何か書くこと、散歩、映画、LONDON。ことのは文庫『ネコとカレーライス　スパイスと秘密のしっぽ』にてデビュー。同作にて「カレー・オブ・ザ・イヤー2022　企画部門」を小説作品として初受賞。


短編「おとむらいに誘われて」で書肆侃侃房主催第5回ことばと新人賞佳作。他既刊として『ネコとカレーライス　ビリヤニとガンジスの朝焼け』がある。好きなスパイスはカルダモン。



イラスト：にーな


鳥取在住。MVイラスト・CDジャケット等を主に手掛ける。空をモチーフにした、繊細な光と色彩を用いたドラマティックな世界観が人気を博す。書籍装画実績として、沖田円著『僕は何度でも、きみに初めての恋をする』（スターツ出版文庫）等。





ことのは文庫より、藤野ふじの先生デビュー作『ネコとカレーライス』シリーズ好評発売中！



青春と恋の薫りをのせた、 極上のスパイスカレーを召し上がれ。


白いネコが導く、ちょっと大人の青春物語。




カレー・オブ・ザ・イヤー2022企画部門受賞！


『ネコとカレーライス　スパイスと秘密のしっぽ』


小説：藤野ふじの　イラスト：ふすい


価格：759円（本体690円＋税10%）


ISBN：9784867161524


https://kotonohabunko.jp/detail/nekocurry/




得意料理はスパイスカレー。無職。彼女にフラれたて。


そんな僕・松本は、不思議な白いネコに導かれ、十数年ぶりに幼馴染の中村と再会。


二人で間借りカレー店を始めたが、来店した「カレー予備校」の生徒・成宮さんにこう言われてしまう。「趣味でここまで作れるのは凄い」と。


趣味ではなく、本気でやりたい。


僕たちはカレーの世界の有名人が揃う予備校に通い始めた。


自分たちの「本気」をつかみ取るために。


そして、仲間たちと「究極のミールス」を作り上げるために――。







『ネコとカレーライス　ビリヤニとガンジスの朝焼け』


小説：藤野ふじの　イラスト：ふすい


価格：781円（本体710円＋税10%）


ISBN：9784867165188


https://kotonohabunko.jp/detail/nekocurry2/



カレー予備校を卒業して５年。松本と中村はカレー店「ネコとカレーライス」をささやかながら運営中。


ある日、スパイス開発の仕事で中村がインドから、カレー予備校の後輩たちのサポートで松本が恩師の坂本から、それぞれ声をかけられる。


期間は約２週間。その間お店をどうするかと悩む２人の前に、久々に「不思議な白いネコ」が現れた。


その瞬間、店が大変なことに……!?


天から強制的に与えられたような２週間の休店期間。


インドと東京の２か所に分かれた彼らは、新たな課題である「僕たちのビリヤニ」を作り上げることができるのか!?








ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。







累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。



ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/


X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm


Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/


TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm


Facebook：https://www.facebook.com/kotonohaMM2


マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。







公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！


マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547


