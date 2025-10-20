【特設サイト＆PV初公開】舞台は吉祥寺！シェア型書店をめぐる日常の謎を、棚主たちが解き明かすビブリオ・ライトミステリ『待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』10月20日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、ことのは文庫より発売する『待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎』の作品PVと特設サイトを公開しました。
PV＆特設サイトはこちら！
作品PV
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ZTzz_xT9Z2s&t=2s(https://www.youtube.com/watch?v=ZTzz_xT9Z2s&t=2s)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZTzz_xT9Z2s ]
特設サイトはこちら！ :
https://kotonohabunko.jp/special/honnoniwa/
対象作品がオトクに読めるキャンペーンが一部電子書店にて開催！
新刊発売を記念して、対象作品がオトクに読めるキャンペーンが一部電子書店にて開催しております！
ぜひ電子書籍でも、ことのは文庫書籍をお楽しみください。
Amebaマンガ様
フェア期間：2025年10月20日～11月2日
https://dokusho-ojikan.jp/campaign/detail/48848
ebookjapan様
フェア期間：2025年10月20日～11月2日
https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/64969/
特典情報
〇協力書店限定 書き下ろしSSペーパー
協力書店限定で、藤野ふじの先生書き下ろしSSペーパーをプレゼント！
詳細は下記URLよりご確認ください。
▼https://kotonohabunko.jp/spcont/2510_tokuten/
※配布状況、配布時期に関しては店舗により異なる場合がございます。
※特典の有無については店舗にてお問い合わせください。
書籍情報
待ち合わせは〈本の庭〉で 吉祥寺・シェア型書店の小さな謎
小説：藤野ふじの ／ イラスト：にーな
ISBN：9784867168523
定価：781円（本体710円＋税10%）
発売日：2025年10月20日
https://kotonohabunko.jp/detail/honnoniwa/
○あらすじ
ここは東京・吉祥寺にあるシェア型書店〈本の庭〉。
「棚主」と呼ばれる「小さな書店の店主たち」が店内に思い思いの本を並べて売る、この風変わりなお店には、いつでも小さな「謎」が集まってくる。
青春時代に親友と交換した大切な本の記憶を取り戻したい老婦人。
製作者不明の同じＺＩＮＥを買い続けるお客さんと棚主の攻防。
書き込みだらけの「読み跡本」に込められた思い。
この書店のはじめの一冊として「売り物ではない本」が置かれた理由――。
当時見逃してしまった誰かの「思い」が、時を超えて「謎」として目の前に現れたとき、きっとこの書店の仲間は、それをやさしく解く手助けをしてくれる。
書物と珈琲の香り漂う、素敵で優しい「小さな謎解き」の世界へようこそ。
著者情報
小説：藤野ふじの（ふじの・ふじの）
東京都出身。好きなものは何か書くこと、散歩、映画、LONDON。ことのは文庫『ネコとカレーライス スパイスと秘密のしっぽ』にてデビュー。同作にて「カレー・オブ・ザ・イヤー2022 企画部門」を小説作品として初受賞。
短編「おとむらいに誘われて」で書肆侃侃房主催第5回ことばと新人賞佳作。他既刊として『ネコとカレーライス ビリヤニとガンジスの朝焼け』がある。好きなスパイスはカルダモン。
イラスト：にーな
鳥取在住。MVイラスト・CDジャケット等を主に手掛ける。空をモチーフにした、繊細な光と色彩を用いたドラマティックな世界観が人気を博す。書籍装画実績として、沖田円著『僕は何度でも、きみに初めての恋をする』（スターツ出版文庫）等。
ことのは文庫より、藤野ふじの先生デビュー作『ネコとカレーライス』シリーズ好評発売中！
青春と恋の薫りをのせた、 極上のスパイスカレーを召し上がれ。
白いネコが導く、ちょっと大人の青春物語。
カレー・オブ・ザ・イヤー2022企画部門受賞！
『ネコとカレーライス スパイスと秘密のしっぽ』
小説：藤野ふじの イラスト：ふすい
価格：759円（本体690円＋税10%）
ISBN：9784867161524
https://kotonohabunko.jp/detail/nekocurry/
得意料理はスパイスカレー。無職。彼女にフラれたて。
そんな僕・松本は、不思議な白いネコに導かれ、十数年ぶりに幼馴染の中村と再会。
二人で間借りカレー店を始めたが、来店した「カレー予備校」の生徒・成宮さんにこう言われてしまう。「趣味でここまで作れるのは凄い」と。
趣味ではなく、本気でやりたい。
僕たちはカレーの世界の有名人が揃う予備校に通い始めた。
自分たちの「本気」をつかみ取るために。
そして、仲間たちと「究極のミールス」を作り上げるために――。
『ネコとカレーライス ビリヤニとガンジスの朝焼け』
小説：藤野ふじの イラスト：ふすい
価格：781円（本体710円＋税10%）
ISBN：9784867165188
https://kotonohabunko.jp/detail/nekocurry2/
カレー予備校を卒業して５年。松本と中村はカレー店「ネコとカレーライス」をささやかながら運営中。
ある日、スパイス開発の仕事で中村がインドから、カレー予備校の後輩たちのサポートで松本が恩師の坂本から、それぞれ声をかけられる。
期間は約２週間。その間お店をどうするかと悩む２人の前に、久々に「不思議な白いネコ」が現れた。
その瞬間、店が大変なことに……!?
天から強制的に与えられたような２週間の休店期間。
インドと東京の２か所に分かれた彼らは、新たな課題である「僕たちのビリヤニ」を作り上げることができるのか!?
ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。
累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！
【お問い合せ先】
info@kotonohabunko.jp