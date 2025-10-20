【初コラボ】「VITAS」×「プロ・フィッツ」がプレゼントキャンペーンを開催！
２社のヒット製品をセットで 100 名様にプレゼント！
ニュートリションブランド「VITAS」は、ピップ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：松浦由治）が運営するスポーツケア用品ブランド「プロ・フィッツ」とのコラボレーションによるプレゼントキャンペーンを、2025 年 10 月 20 日（火）～ 26 日（火）の期間限定で実施いたします。
当社とピップ株式会社のコラボレーション企画は初めて。
本キャンペーンでは、スポーツを愛する方々のパフォーマンスとコンディショニングをサポートするアイテムとして、VITAS のマルチビタミンサプリメント「VITA POWER」７日分とプロ・フィッツ by PIP の「リカバリーテープ」をセットで、100 名様にプレゼントいたします。
プレゼントキャンペーン概要
【当選賞品】
「VITA POWER」＆「リカバリーテープ」
【当選者数】
100名
【選考方法】
抽選
【応募期間】
2025 年 10 月 20 日（月）～ 26 日（火）23：59 まで
【応募方法】
- Ｘで VITAS 公式（@VitasJpn）とプロ・フィッツ公式（@pip_cp） をフォロー
- 該当投稿をリポスト
※応募要項・規約については、プロ・フィッツ公式Ｘアカウントをご覧ください。
※ご応募は血行不良にお悩みの方に限らせていただきます。
製品情報
マルチビタミンサプリメント「VITA POWER」
VITA POWER（７日分）
Amazon マルチビタミンサプリメント部門や楽天デイリーランキングなど、大手サイトのさまざまなランキングで１位を獲得し、累計販売数は 200 万袋を突破（ 2025 年 10 月時点）にものぼる VITAS の看板商品。
国際的なアンチ・ドーピングプログラムのインフォームド・チョイス認証を取得しています。
亜鉛 432mg をはじめ 13 種類のマルチビタミン、マカ 12,000mg などを豊富に配合しているマルチビタミンサプリメントです。
プロ・フィッツ by PIP「リカバリーテープ」
最大磁力 200mT の磁気が血行を改善し、筋肉にアプローチ。広範囲に磁気が届く、透けにくいリカバリーテープです。
全方向に伸縮する高機能絆創膏が肌の動きにしなやかに追随し、角型設計によって粘着面を約 35％ 拡大。
運動中でもはがれにくく、透湿性の高い生地でムレにくい快適な使い心地を実現しました。
リカバリーテープ
【 フィットネスブランド「VITAS」】
VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。
スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。
VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。
【 株式会社スリーピースについて 】
会社名：株式会社スリーピース
代表者：代表取締役 高橋 達也
本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F
事業内容：健康食品等の企画・開発・販売
設立：2015年(平成27年)8月
資本金：10,000,000円
TEL：03-6812-1093
コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/