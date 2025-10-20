【初コラボ】「VITAS」×「プロ・フィッツ」がプレゼントキャンペーンを開催！

株式会社スリーピース

２社のヒット製品をセットで 100 名様にプレゼント！

ニュートリションブランド「VITAS」は、ピップ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：松浦由治）が運営するスポーツケア用品ブランド「プロ・フィッツ」とのコラボレーションによるプレゼントキャンペーンを、2025 年 10 月 20 日（火）～ 26 日（火）の期間限定で実施いたします。

当社とピップ株式会社のコラボレーション企画は初めて。

本キャンペーンでは、スポーツを愛する方々のパフォーマンスとコンディショニングをサポートするアイテムとして、VITAS のマルチビタミンサプリメント「VITA POWER」７日分とプロ・フィッツ by PIP の「リカバリーテープ」をセットで、100 名様にプレゼントいたします。

プレゼントキャンペーン概要

【当選賞品】

「VITA POWER」＆「リカバリーテープ」

【当選者数】

100名

【選考方法】

抽選

【応募期間】

2025 年 10 月 20 日（月）～ 26 日（火）23：59 まで

【応募方法】

- Ｘで VITAS 公式（@VitasJpn）とプロ・フィッツ公式（@pip_cp） をフォロー- 該当投稿をリポスト

※応募要項・規約については、プロ・フィッツ公式Ｘアカウントをご覧ください。

※ご応募は血行不良にお悩みの方に限らせていただきます。

製品情報

マルチビタミンサプリメント「VITA POWER」

VITA POWER（７日分）

Amazon マルチビタミンサプリメント部門や楽天デイリーランキングなど、大手サイトのさまざまなランキングで１位を獲得し、累計販売数は 200 万袋を突破（ 2025 年 10 月時点）にものぼる VITAS の看板商品。

国際的なアンチ・ドーピングプログラムのインフォームド・チョイス認証を取得しています。

亜鉛 432mg をはじめ 13 種類のマルチビタミン、マカ 12,000mg などを豊富に配合しているマルチビタミンサプリメントです。

プロ・フィッツ by PIP「リカバリーテープ」

最大磁力 200mT の磁気が血行を改善し、筋肉にアプローチ。広範囲に磁気が届く、透けにくいリカバリーテープです。

全方向に伸縮する高機能絆創膏が肌の動きにしなやかに追随し、角型設計によって粘着面を約 35％ 拡大。

運動中でもはがれにくく、透湿性の高い生地でムレにくい快適な使い心地を実現しました。

リカバリーテープ

【 フィットネスブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。

スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。

VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/