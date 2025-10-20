東海国立大学機構ComoNeが運営する名古屋大学内の共創の場のネーミングライツを取得

新東工業株式会社

新東工業株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：永井 淳）は、2025年7月1日に東海国立大学機構が掲げる「ComoNe」の多様な人々が交流し、新しい社会価値の創造を目指す『共創』の趣旨に賛同し、スポンサー契約をいたしました。

SINTOKOGIO SAND THEATERの銘板（左）と施設内の様子（右）

「ComoNe」は、名古屋大学・岐阜大学の学生や教職員だけでなく、学内外の全ての人に開放された探究空間で、世代や領域を超えて新しい発見や価値が生まれるネットワークの場となることを目指しています。

今回の対象施設は名古屋大学駅に直結にする共創の拠点「ComoNe」内の「SAND THEATER」で、新名称は「SINTOKOGIO SAND THEATER」です。「SAND（砂）」には、自由に形を変えられるSAND（砂）といった意味が込められており、当社の祖業である鋳造と親和性があり、この度の名称決定となりました。今後、さまざまな形式で開催される講座や講演が予定されています。

当社は、モノづくりの新たな価値を創造し、世界の仲間たちと感動の共創を実現することを「Mission Statement」に掲げています。今回のネーミングライツ取得は、感動の共創を具現化する一つとして捉えております。また中部地域のものづくり企業として、さまざまな人が交流し新しい発見や価値の創出を支援したいと考えており、新たな地域貢献の一つとして位置付けています。

ComoNeは社会に開かれた空間です。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りいただき、当社の想いが込められた空間をご体感ください。

