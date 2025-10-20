Asana Partnerのミリタンイ、Japan Startup Summit 2025に出展およびセミナー登壇決定

株式会社ミリタンイ

株式会社ミリタンイ（本社：東京都港区港南、代表取締役：稲葉智基）は、2025年10月に幕張メッセで開催される「Japan Startup Summit 2025（Japan IT Week 秋 内）」に出展いたします。

当社は、ワークマネジメントツール「Asana（アサナ）」の日本国内初のサービスパートナーとして、企業の“導入から活用定着まで”を一貫支援するコンサルティングサービスを展開しています。

今回の展示では、Asanaによる案件管理方法とAsanaのデモ環境を紹介します。

出展の背景

昨今、多くの企業において、業務管理の複雑化が課題となっています。特に、プロジェクト管理や進捗把握において、従来のExcelベースの管理手法では限界を迎えているケースが増加しています。

当社は、日本初のAsana Services Partnerとして、これまで数多くの企業のワークマネジメント改革を支援してまいりました。

本イベントへの出展を通じて、企業が抱える業務効率化の課題に対し、実践的なソリューションをご提案することで、より多くの企業の働き方改革に貢献したいと考えております。

イベント概要

Japan Startup Summit 2025（Japan IT Week 秋内）

日程：2025年10月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00

会場：幕張メッセ 3ホール 特設会場

ブース：小間番号S14

出展詳細ページ：こちら(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%A4.org-7b44f15f-f155-40a7-be88-bcf117ce77d7.html#/)

セミナー登壇

なぜ多くの企業が業務改善に失敗するのか？成功企業が実践する「見える化」戦略の全貌

開催日時

- 第1回：10月22日（水）12:50～13:10- 第2回：10月24日（金）12:50～13:10

会場

Japan Startup Summit セミナー会場（3ホール）

講演内容

業務改善ツールを導入しても期待した効果が得られない企業が多い中、成功している企業には共通する「見える化」の仕組みがあります。本セミナーでは、当社が支援した企業の実例をもとに、業務の可視化がもたらす組織変革と、その具体的な実装方法について解説いたします。

株式会社ミリタンイについて

株式会社ミリタンイは、日本唯一のAsanaサービスパートナーとして、Asanaを活用した業務改善コンサルティングを展開しています。Asanaのライセンス販売から導入支援、カスタムソリューションの提供、そして導入後の活用支援まで、企業の生産性最大化を支援します。

会社概要

会社名 ：株式会社ミリタンイ

所在地 ：東京都港区港南1丁目8-15 Wビル2階

代表者 ：代表取締役 稲葉 智基

事業内容：業務改善支援、新規事業支援、Asana導入・活用支援

会社HP ：https://www.militani.com/

本件に関するお問い合わせ先

担当 ：志村

連絡先：info@militani.com