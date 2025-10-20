沖縄バスケットボール株式会社 第19期実績に関するご報告

沖縄バスケットボール株式会社

いつも琉球ゴールデンキングスを応援いただき、誠にありがとうございます。

先日、B.LEAGUEより【 B.LEAGUE 2024-25シーズン クラブ決算概要 】が発表されました。B.LEAGUE発表のクラブ決算概要はこちら(https://www.bleague.jp/about/management/)をご覧ください。第19期となる2024-25シーズンも「沖縄をもっと元気に！」の理念のもと、競技と事業両面で挑戦をしてまいりました。その成績を以下にご報告いたします。

チーム成績におきましては、琉球ゴールデンキングスは第100回天皇杯でクラブ史上初の優勝を果たし、沖縄に初めて天皇杯をもたらすことができました。さらに、B.LEAGUEでは7度目の西地区優勝、4年連続のファイナル進出を達成しました。チャンピオンシップではホーム・沖縄サントリーアリーナで戦い、多くのファンの皆さまと一緒にその舞台を迎えられたことが、私たちにとって大きな力となりました。国際舞台ではEASLファイナル4進出に加え、日本クラブとして初めてヨーロッパで開催された大会に出場するなど、「沖縄を世界へ」というビジョンの実現に向けた大きな一歩を踏み出しました。

また、育成世代においても大きな成果が生まれました。キングスU15がB.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIPで初優勝を飾り、ユース育成特別枠としてトップチームの試合に出場するユース選手が誕生するなど、未来のキングスを担う人材が着実に育っています。

事業実績におきましては、ホームゲーム40試合を開催し、延べ33万人超（前期より約1.8万人増）の皆さまにご来場いただきました。また、沖縄サントリーアリーナ開業以降に開催された公式戦の累計来場者数も100万人を突破し、チケット事業やグッズ事業など順調に拡大しております。パートナー（スポンサー）事業においても888社（前期より178社増）の企業様よりご支援を賜り、キングスの活動を支える強固なパートナーシップの広がりを実感しております。

売上面につきましては、天皇杯優勝、B.LEAGUE準優勝、西地区優勝、EASLファイナル4進出に伴う賞金等が寄与し、沖縄バスケットボール株式会社の単体売上高は3,567百万円（前期比117％）と着実に成長することができました。さらに、沖縄バスケットボール株式会社および沖縄アリーナ株式会社の2社連結売上高は4,097百万円（前期比109％）に達し、グループ全体としても成長を遂げております。

さらに、地域活動では、ドリームスタディドリルの配布、あいさつ運動やラジオ体操、クリーン活動など、ホームタウン沖縄市を中心に離島を含めた県内すべての地域で年間合計273回の交流を行い、地域の皆さま、特に沖縄の未来を担う子どもたちとも直接ふれあう機会をいただきました。

これらの成果は、日頃より多大なる声援をいただくファンの皆さま、そしてご支援いただいておりますパートナー企業をはじめ、ホームタウンである沖縄市、沖縄県バスケットボール協会、メディア、多くのステークホルダーの皆さまのご支援の賜物であると考えております。改めまして、当グループ会社を取り巻く全ての皆さまへ、厚く御礼申し上げます。

今シーズンも「沖縄をもっと元気に！」という活動理念のもと、皆さまと共に新たな歴史を紡いでいけるよう全力で取り組んでまいります。引き続き、琉球ゴールデンキングス及び沖縄バスケットボールグループをよろしくお願いいたします。

代表取締役社長 仲間陸人

