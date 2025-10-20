『【緊急開催】直近で多発！「BeReal」起点の″新・バイトテロ″緊急対策！貴社の対策は万全か？今すぐ見直すべきSNSリスク管理体制』セミナー開催のお知らせ

デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下「シエンプレ」）は、2025年10月23日（木）13時00分～13時30分に『【緊急開催】直近で多発！「BeReal」起点の"新・バイトテロ"緊急対策！貴社の対策は万全か？今すぐ見直すべきSNSリスク管理体制』セミナーを開催いたします。▼申込みURL▼概要9月末から、大手飲食チェーンにおいて、従業員による不適切な写真や動画がSNSアプリ「BeReal」を通じて投稿され、それが他のSNS（Xなど）に転載・拡散されることで「炎上」に至る事案が相次いで発生しています。これらは、従業員が勤務時間中にバックヤード等で不衛生な行為や不謹慎な行動をとる、いわゆる「バイトテロ」の新たな形態として、企業に深刻なダメージを与えています。本セミナーでは、最新のBeReal炎上事例を解説し、なぜ炎上は防げなかったのか、そして従来のSNSリスク管理体制に潜む「盲点」はどこにあるのかを解き明かします。その分析に基づき、企業が今すぐ見直すべきSNSリスク管理体制について、具体的なポイントを提言します。▼以下のような課題をお持ちの部門・担当者におすすめです・従業員（特にアルバイト・パート）のSNS利用に起因するリスク管理に課題をお持ちの方・「バイトテロ」によるブランド毀損や顧客離れを未然に防ぎたい企業の経営者、ご担当者・「BeReal」など、新しいSNSの特性を踏まえた最新のリスク管理手法を学びたい方・既存のSNSガイドラインや従業員教育が、昨今のスマートフォン利用実態に即しているか見直したい方・フランチャイズ（FC）加盟店を含めた、現場スタッフへのSNS教育やガバナンス強化を検討している方▼セミナー概要日時 ：2025年10月23日（木）13時00分～13時30分申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_251023/会場 ：オンライン料金 ：無料※競合他社・同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。▼会社概要社名 ：シエンプレ株式会社代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎設立 ：2008年10月本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業URL ：https://www.siemple.co.jp/