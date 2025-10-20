2.5次元アイドルグループ「すたぽら」、待望の初ホールライブの開催が決定！ベストアルバムとともに辿る“すたぽらの軌跡”

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「すたぽら」が自身初となるホールライブ『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を2026年1月31日（土）に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催することが決定いたしました。

昼夜2部構成で行われる本公演は、1部は「Sirius」、2部は「Orion」とそれぞれ名付けられ、異なるテーマと演出で構成される“すたぽらの真骨頂”ともいえるステージが展開予定です。2部公演ライブとしては、「すたぽら」史上最大規模の1万人の動員を予定しております。「Sirius」公演では、夜空で最も明るく輝く恒星の名の通り、「すたぽら」が放つ強くまっすぐなエネルギーを表現する、晴れやかでパワフルなステージで「すたぽら」らしい華やかさと一体感に満ちたパフォーマンスと笑顔と熱気に包まれるような、心が躍る時間を届けます。一方、「Orion」公演では一転、静かな存在感と深みのある輝きを放つ星座をモチーフに、余韻を残すような演出で観る者の心に静かに染みわたるステージで、すたぽらの内に秘めた想いや強さにフォーカスした公演をお届け。繊細でありながらも芯のあるパフォーマンスで、新たな一面を魅せる内容となります。

2025年11月12日（水）にはグループ初のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』のリリースもあり、ベストアルバムを携えてのライブになる本公演は、「すたぽら」がこれまで歩んできた“軌跡”そのものを体感できる、特別な1日となります。代表曲、隠れた名曲、そして最新曲に至るまで、時代を超えて愛されてきたナンバーが余すことなく披露されるほか、ファン参加型企画「セトリ総選挙」で選ばれた楽曲も盛り込まれ、メンバーとファンが一緒に創り上げるライブを実現します。

■「すたぽら」メンバーからのコメント

Coe.（リーダー）

今までライブハウスでライブをしてきたぼくたちにとって、初めてとなるホール規模のライブ、きっと見たことない景色が広がってるんだろうなと思うと、とっても楽しみです！

それと同時に、ホールに立つアーティストとして相応しいパフォーマンスをしなくてはという緊張やプレッシャーもあります。ホールという大きい会場に飲まれることなく、むしろ堂々としたすたぽらをお届けしたいです！！！

ぽらりす、そしてメンバーとすごした、楽しかったこと・嬉しかったこと・悔しかったこと・悲しかったこと、全ての感情を持って、このライブにぶつける。そんな、ぼくたちにとっての大逆転となるライブにしたいです！！！！！

Relu

初めてのホールライブということで、今までとは違う緊張感とワクワク感で溢れています！まずこのステージに立てるということが、何よりも嬉しいです。

でも立つだけじゃなく、来てくれたみんなが、そして自分たちが、人生で最高の瞬間になるといいなと思います。あのライブ本当に楽しかったな、と思い返してまた頑張れるような、そんな一日に出来るように精一杯歌います！

くに

僕の目標でもあり、憧れでもあるパシフィコ横浜のステージに立てることが素直に嬉しいです！

ここまで歩んできた日々や、支えてくれたリスナーさんへの感謝を胸に、全てをかけて最高の景色を届けます。人生初大きい規模でのライブなので緊張しますが、今まで以上に入念な準備をして、まずは「楽しむ」ということをステージ上で表現できたらいいなと思います！当日は楽しみにしててください！！！

こったろ

パシフィコ横浜大ホールに立てるまで沢山続けてきたことや積み上げてきました。今までここに立つまでずっと僕を応援してくれてありがとうございます！この大ホールで今出せる最大のパフォーマンスや居場所を作ります。人生に残る大切な思い出にするから一緒についてきてね！

如月ゆう

パシフィコ横浜という大きなステージに立てること、それ自体が夢のようです。ここまで支えてくれた仲間とぽらりすのみんなへの感謝を胸に、全力で歌い、全力で笑い、全力でこの瞬間を楽しもうと思います。最高の景色になるように、一生忘れられない日になるように、精一杯頑張ります！

■すたぽら『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』開催概要

■「すたぽら」について

「君を導くいちばん星に」をキャッチコピーに、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソング動画や

オリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。YouTubeチャンネル登録者数は約60.5万人。

今勢いを増している個性豊かな5人が集まった

2.5次元アイドルグループです。

メンバー（左から/括弧内は読み方）

前列： Relu（れる） 、Coe.（こえ）、如月ゆう（きさらぎゆう）

後列：くに、こったろ

【YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@starpola

【Twitter】

https://twitter.com/StarPola_info

