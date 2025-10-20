株式会社三菱総合研究所





第18回MEDISOセミナーでは「信頼性データ」をテーマとして取り上げ、AMED 林様より、AMEDにおけるスタートアップ支援について、アカデミアが収集すべき信頼性のあるデータの観点からご説明いただきます。また、MEDISOサポーターであり、AMED認定VCでもおられる、Saisei Venturesの齊藤様よりVCが重視する信頼性データの要素についてご説明いただきます。





さらに、MEDISO事務局、MEDISO統括プロデューサー兼ゼネラルアンバサダー/LINK-J 曽山も交えて、信頼性データの取得タイミングや、TPPを用いた投資家とのコミュニケーション等についてパネルディスカッションします。信頼性データの取得にこれから取り組む、既に取り組んでいるが手探りで進めている、ベンチャー企業やアカデミアの皆様は必見のセミナーです！

お申込み・詳細はこちら :https://www.link-j.org/event/article-49388.html





開催概要

MEDISOセミナーシリーズ～医療系ベンチャーの壁を超える～

vol.18.資金調達編：今こそ知りたい、アカデミアが収集すべき信頼性データ

【日時】2025年10月24日（金）17:30～18:45

【会場】オンライン

【参加費】無料

【定員】オンライン：500名

※ご参加には事前登録が必要です。

【主 催】医療系ベンチャー・トータルサポート事業（MEDISO）

【共 催】一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）



登壇者

- 林 行和 氏｜国立研究開発法人日本医療研究開発機構 創薬エコシステム推進事業部 創薬エコシステム推進事業課調査役(創薬ベンチャーエコシステム強化事業担当）- 齊藤 光 氏｜Saisei Ventures LLC パートナー- 永野 克将 ｜MEDISO事務局 / 株式会社三菱総合研究所- 曽山 明彦 氏｜MEDISO統括プロデューサー兼ゼネラルアンバサダー/LINK-J常務理事CEO / 東北大学特任教授 / 株式会社エグゼクティブ・アライアンス代表取締役

プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62973/table/35_1_88f697c8c3d3375064ae548f2b34c112.jpg?v=202510200855 ]



【お問い合わせ先】

医療系ベンチャー・トータルサポート事業 MEDISO事務局

株式会社三菱総合研究所

E-mail : mediso_seminar@ml.mri.co.jp

【医療系ベンチャー・トータルサポート事業：https://mediso.mhlw.go.jp/(https://mediso.mhlw.go.jp/) 】

医療系ベンチャー・トータルサポート事業とは、実用化に向けた課題を抱えた医療系ベンチャー企業、アカデミア等と、その解決のためのアドバイスを行う専門家（サポーター※）をマッチングし、研究開発の段階から、臨床現場での実用・保険適用、グローバル市場への進出・普及までを総合的・俯瞰的に見据えた上で、各段階に応じたきめ細かな相談・支援を行う事業です。

※サポーターとは、法規制対応、マーケティング、事業計画、資金調達、経営戦略、知財戦略、国際展開等の各分野の専門家です。