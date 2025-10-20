メゾン ヴァレンティノ、ダコタ・ジョンソンを新たなブランドアンバサダーに任命

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

2025年10月20日（月） ― メゾン ヴァレンティノ(Maison Valentino)は、俳優のダコタ・ジョンソン（Dakota Johnson）を新しいグローバルブランドアンバサダーに任命することをここにお知らせいたします。

ダコタ・ジョンソン（Dakota Johnson）

これは、芸術的な才能とエレガンス、文化的共鳴という共通のコミットメントを体現する人物とメゾンとの継続的な対話を示すものであり、意義深いストーリーテリングとクリエイティブな表現を通じてファッションとカルチャーが交差することを意味します。

ブランドアンバサダーとしてダコタ・ジョンソンは、映画界における輝かしいキャリアによって培われた洗練されたクリエイティブな感性と、ひとつの表現方法としてのファッションに対する深い理解をもたらします。スクリーンの内外を問わず、彼女の存在は、演じたものでも作られたものでもない、等身大のモダンなエレガンスを体現しています。

ダコタ・ジョンソンは、メゾン ヴァレンティノのブランドアンバサダーとして次のように述べています。

「ヴァレンティノファミリーの一員になれること、そして大切な友人であるアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele)と再会できたことを大変うれしく思っています。この新たなチャプターを、才能あふれるすばらしいチームとともに綴れることをとても光栄に思い、心から楽しみにしています」

ダコタ・ジョンソンは、魅力的な演技とクリエイティブなビジョンで高く評価されている俳優、プロデューサー、そして監督です。大ヒットを記録したユニバーサルの『フィフティ・シェイズ』シリーズの主演を務めたことで世界的な注目を集めた彼女は、その後も『ロスト・ドーター』、『サスペリア』、『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』、『ブラック・スキャンダル』、『胸騒ぎのシチリア』など多くの映画に出演しています。2019年、彼女は演技の枠を超えてプロデューサーの分野にも活動を広げ、制作会社 “TeaTime Pictures” を設立。この制作会社のもとで『Splitsville』、『ドライブ・イン・マンハッタン』、『チャチャ・リアル・スムース』、『Am I Ok?』といった作品のプロデュース兼主演を務めています。最近ではセリーヌ・ソンが監督による『マテリアリスト』での演技が高く評価されたほか、次回作として、コリーン・フーヴァーの小説を原作とした映画『ヴェリティ/真実』への主演が予定されています。

メゾン ヴァレンティノはダコタ・ジョンソンをアンバサダーとして迎え、今後イベントなどでのコラボレーションを通じ、彼女の才能と唯一無二のスタイルを称えることを楽しみにしています。

メゾン ヴァレンティノ

メゾン ヴァレンティノは1960年、ヴァレンティノ・ガラヴァーニとジャンカルロ・ジャンメッティによって設立されました。卓越したクラフツマンシップとクリエイティビティ、個性を象徴するヴァレンティノは、もっとも名高いイタリアンクチュールメゾンとしてそのルーツに深く結びついた卓越と感情的な美の価値を再定義することによって人々にインスピレーションをもたらし続けています。企業はCEO リカルド・ベッリーニおよびクリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレによって率いられています。コレクションはオートクチュール、ウィメンズおよびメンズのプレタポルテ、ヴァレンティノ ガラヴァーニ アクセサリー、ヴァレンティノ アイウェア、ロレアル社との提携によるヴァレンティノ ビューティーを展開しています。

www.valentino.com